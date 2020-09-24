Власти Москвы готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом. Последняя статистика количества заболевших показывает стабильный рост заражений - за последние сутки в столице прирост составил 1050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек (всего в России за сутки выявлено 6595 зараженных).

За последнюю неделю число госпитализированных с COVID-19 в столице выросло на 30%.

"За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В связи с этим готовятся необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

"Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тыс. вновь выявленных случаев. При этом созданы необходимые мощности для борьбы с инфекцией", - заявили в оперштабе.

Там отметили, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом: "В столице создан значительный резерв коечного фонда. Он готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами".

В оперштабе рекомендовали москвичам сократить количество контактов и ответственно относиться к ношению масок, в первую очередь, в общественных местах и на транспорте, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан. "Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - заявил представитель штаба.

По последним данным, в столице зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек.

Что с коронавирусом в других странах

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на 24 сентября в мире выявлено почти 32 млн заражений COVID-19, свыше 977 тыс. человек с коронавирусом скончались.

США остаются на первом месте в мире по числу случаев коронавируса и летальных исходов - там зафиксировано более 7 млн случаев инфицирования, зарегистрировано свыше 206 тыс. летальных исходов.

Второе и третье место по темпам распространения коронавирусной инфекции занимают Индия и Бразилия. В Индии - более 5,7 млн зараженных и свыше 91 тыс. погибших. В Бразилии - 4,6 млн больных и более 138 тысяч смертей от COVID-19.

Ряд европейских стран в последнее время также фиксирует рекордные показатели случаев заражения коронавирусом.

В Нидерландах суточный прирост случаев коронавируса достиг рекордных показателей - за последние 24 часа, по данным министерства здравоохранения страны, выявили 2544 заражения. Отмечается, что число случаев коронавируса ежедневно растет с середины сентября. По данным Минздрава страны, 16 инфицированных скончались. Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превышает отметку в 100 тыс., более 6 тыс. инфицированных скончались.

В Польше после недавнего ослабления ограничений по борьбе с инфекцией теперь фиксируется рост числа случаев коронавируса. Так, в четверг зафиксирован рекордный с марта прирост заражений - 1136. За время пандемии в стране выявили более 82,8 тыс. случаев COVID-19, причем более 2 тыс. заразившихся скончались. Несмотря на это, правительство Польши заявило, что намерено избежать очередного общенационального карантина, чтобы не подорвать экономику.

В Чехии в четверг выявили 2309 новых случаев коронавируса COVID-19, что является третьим по величине рекордным показателем. За последние две недели Чехия стала второй страной в Европе по темпам распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражений в Чехии превышает 55,4 тыс.

Власти Финляндии заявили о "тревожной" активизации распространения коронавируса - среднесуточный прирост заражений удвоился за последние две недели. Ранее этот показатель составлял 387 случаев, теперь - почти 800.

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу. Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник, 22 сентября, за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

В Индонезии зафиксирован самый высокий прирост заражений - за сутки там выявлено 4634 новых случая коронавируса. По данным Минздрава страны, еще 128 инфицированных скончались. Таким образом, всего в стране диагностировано более 262 тыс. случаев COVID-19, число смертей инфицированных превышает отметку в 10 тыс.

В Иране также интенсивно распространятся коронавирус. По данным иранского Минздрава, за 24 часа в стране выявили более 3,5 тыс. заражений. Также зафиксировано 175 летальных исходов, что выше, чем показатели во время пика пандемии в марте. Таким образом, всего в стране выявили свыше 436 тыс. случаев коронавируса, более 25 тыс. инфицированных скончались. Показатель смертности в Иране является самым высоким среди стран Ближнего Востока.