Приезжающих из-за рубежа россиян обязали соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19

АГН Москва / Сергей Ведяшкин С 24 сентября они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания до получения результатов ПЦР-теста, который необходимо сделать в течение трех дней с момента прибытия

АГН Москва / Александр Авилов

Роспотребнадзор внес изменения в правила для россиян, прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом. С 24 сентября они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания до получения результатов ПЦР-теста, который необходимо сделать в течение трех дней с момента прибытия. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Исключение сделано только для членов экипажа воздушных судов. Кроме того, работодателей обязали проинформировать работников, выезжающих за рубеж, о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

В июле Роспотребнадзор разрешил въезжающим в страну не соблюдать карантин при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус. При ее отсутствии въезжающий должен был сдать тест в России в течение трех дней, при этом требования соблюдать изоляцию до получения результатов исследования не было.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туроператоры не получали никаких инструкций на этот счет. "Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го и вступает в силу... с 24 сентября", - сказала РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она предположила, что за соблюдением режима самоизоляции будут следить через портал "Госуслуги", куда россияне по прибытии из-за границы должны в трехдневный срок внести результаты теста на коронавирус.

Кроме того, президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря меры, введенные из-за коронавируса, для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России. Согласно указу, до 15 декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше.

Также до 15 декабря в России могут оставаться иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь. В указанный срок не принимаются решения об административном выдворении из России, депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

Это не касается граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство России, создающих угрозы нацбезопасности страны, в том числе выступающих за изменение основ конституционного строя РФ или оказывающих содействие в терроризме. Кроме того, разрешается выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.