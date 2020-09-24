Автор книги о "грандиозном плане по развалу России" номинировал Путина на Нобелевскую премию мира за Бога в Конституции

Пресс-служба Президента России Писатель и академик Сергей Комков, по совместительству являющийся главой Всероссийского фонда образования, главным редактором газеты "Президент" и доверенным лицом Владимира Путина

Стоп-кадр из видео ОТР

Писатель и академик Сергей Комков, по совместительству являющийся главой Всероссийского фонда образования, главным редактором газеты "Президент" и доверенным лицом Владимира Путина, выдвинул президента России на Нобелевскую премию мира-2021, сообщает РИА "Новости". Заявка была направлена 9 сентября и уже 10-го поступила в Нобелевский комитет в Осло, рассказал Комков на пресс-конференции.

По его словам, прием заявок на номинирование завершается в октябре, сами заявки будут рассматриваться до марта. "Спасибо Президенту России Владимиру Путину за то, что он внёс в "Конституцию России" понятие "Бог"! Именно за это я номинировал его на Нобелевскую Премию Мира в 2021 году", - написал Комков в Facebook (стиль и пунктуация автора сохранены).

В письме Нобелевскому комитету, опубликованному на сайте газеты "Президент", говорится, что упоминание Бога в конституции является "важнейшей заслугой" Путина "в общественной, гуманитарной и духовной сфере" наряду с "проведением большой работы для предоставления возможности полноценно осуществлять свою деятельность представителям всех традиционных религиозных конфессий на территории Российской Федерации".

В заслугу Путину также ставится оказание гуманитарной помощи ряду стран в пандемию коронавируса, отстаивание прав малых народов и малых государств на национальную безопасность и суверенитет, поиск "вариантов урегулирования возникающих конфликтных проблем и ситуаций" без применения современного оружия. По мнению Комкова, российский президент "прикладывает максимум усилий к сохранению мира и спокойствия не только на территории собственного государства, но и активно способствует мирному урегулированию всех возникающих на планете конфликтов".

По словам Комкова, заявка на выдвижение Путина вызвала "бешеную реакцию" с американской стороны, и в тот же день некий американский представитель в Осло якобы подал заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. "Не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации", - заявил писатель, отметив, что заявка США якобы была написана "чуть ли не от руки".

Ранее сообщалось, что инициатором выдвижения Трампа стал норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде, заявивший, что в деле установления мира между народами Трамп сделал больше, чем большинство других номинантов. Он отметил ключевую роль президента США в содействии контактам между сторонами в пограничном споре Кашмира между Индией и Пакистаном и конфликт между Северной и Южной Кореей, а также в вопросе ядерного потенциала Северной Кореи и в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Также Комков осудил инициативы по выдвижению на Нобелевскую премию мира основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и экс-кандидата в президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Писатель заявил, что у них "нет достижений", за которые они могли бы получить награду подобного уровня. Кандидатуру Навального ранее выдвинули профессоры "признанных университетов, которые занимаются Россией"

Российский ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев подчеркивал, что первыми процесс выдвижения Навального начали именно ученые, а не политики, причем среди них были те, что раньше отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. "Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", - написал Ерофеев. Конкретных оснований для выдвижения Навального он не назвал.

"Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. <...> Если решение будет принято - прекрасно, нет - тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать", - прокомментировал инициативу Комкова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Ранее Комков уже выдвигал Путина на соискание премии мира за 2014 год. Тогда он объяснил, что причиной выдвижения стало урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии. Он опоздал с инициативой, так как прием заявок на участие в премии закончился еще в феврале. Комков - автор книг "Кремлевский сурок" - о "грандиозном плане по развалу России", "Черные слезы России", "Тень Большого брата над Москвой".