ФСБ отказалась проверять информацию о слежке за Навальным перед отравлением

ФСБ России отказала главе Красносельского муниципального округа Москвы Илье Яшину, который просил проверить информацию о слежке за оппозиционером Алексеем Навальным в его поездке по Сибири перед отравлением. В ответе на запрос Яшина говорится, что "оснований для проведения органами Федеральной службы безопасности обозначенных в обращении проверок не установлено".

Запрос директору ФСБ Александру Бортникову был направлен в конце августа после того, как газета "Московский комсомолец" со ссылкой на "источники в силовых структурах" подробно описала весь маршрут Навального в Томске. В материале говорится, что все мероприятия оппозиционера и его команды находились под контролем правоохранителей, а за машинами, на которых передвигались сотрудники ФБК, было установлено скрытое наблюдение.

"Из прессы мы узнали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. Я прошу разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка", - писал Яшин в Facebook, рассказывая о своем запросе в ФСБ.

Он отметил, что это обращение - "символический жест, который показывает, что, в отличие от этих беспредельщиков, мы хотим жить по закону и работаем в правовом поле". Яшин подчеркнул, что считает президента РФ Владимира Путина заказчиком покушения на Навального, а исполнителями - именно сотрудников ФСБ. Потому, как считает политик, они "и "проглядели" покушение, хотя так пристально следили за Алексеем". Обжаловать отказ в проведении проверки Яшин не планирует.

Издание "Важные истории" на прошлой неделе выпустил расследование о том, что "разработкой" Алексея Навального в России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.

По данным журналистов, на протяжении более десяти лет за Навальным, его коллегами и друзьями установлена тотальная слежка, которая включает в себя наружное наблюдение, но и скрытое проникновение в посещаемые ими помещения, прослушивание телефонов, взлом электронной переписки и вскрытие банковских ячеек.

Издание "Проект" рассказывало, что в России выстроена целая система государственного противодействия Навальному, в которой задействованы почти все государственные и прогосударственные институты, включая Кремль, ФСБ, МВД, губернаторов, СМИ и теневых подрядчиков.