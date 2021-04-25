После появления в сети видеоролика, где медсестры московской больницы издеваются над пожилой пациенткой, начата проверка, по ее результатам сотрудники могут быть отстранены от должности

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

После появления в сети видеоролика, где медсестры московской больницы издеваются над пожилой пациенткой, начата проверка, по ее результатам сотрудники могут быть отстранены от должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР), доклад о первых проверочных мероприятиях затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Следственные органы Главного следственного управления СК по Москве изучают обстоятельства, озвученные в материале. Председатель СК затребовал полный доклад о первых результатах проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

Бастрыкин также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе пожилую женщину, которая, возможно, пострадала от действий медперсонала.

На видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале Mash, видно, как сотрудницы ГКБ им. Иноземцева кричат на пациентку, избивают ее и угрожают ей. Mash утверждает, что медсестры были в состоянии алкогольного опьянения.