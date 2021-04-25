В Москве полиция задержала регионального менеджера федерального штаба Навального Анну Самкову, сообщает руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Москве полиция задержала регионального менеджера федерального штаба Навального Анну Самкову, сообщает руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Как пишет "ОВД-Инфо", к ней пришли в субботу около 22:00, одновременно с обыском у Михаила Светова и задержанием Сергея Бойко и Александра Соловьева. Задержанную доставили в ОВД "Мещанский". Что ей собираются вменять, пока неизвестно.

Также в Москве полицейские задержали члена Совета Правозащитного центра "Мемориал"* и руководителя программы "Поддержка политзаключенных" Сергея Давидиса. Ему вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщает адвокат от ОВД-Инфо Сергей Тельнов.Давидиса оставляют на ночь в ОВД "Мещанский"

Кроме того, в воскресенье полицейские пришли домой к волонтеру проекта "Немцов мост" Анне Дулевской. Адвоката от "ОВД-Инфо" Юлию Сычеву не сразу, но пропустили к задержанной, сообщает координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова..

Дулевской вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. По мнению полиции, Дулевская призывала в интернете к участию в акции. Задержанную оставляют до суда в отделе полиции.