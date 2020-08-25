ВСЕ ФОТО Глава Тувы повторно попал в больницу с коронавирусом

Правительство Республики Тыва "Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", - заявил он в видеообращении из инфекционной больницы, размещенном 24 августа в соцсети "ВКонтакте"

Шолбан Кара-Оол / vk.com По данным оперативного штаба, в Туве выявлено 6658 случаев коронавируса, 5932 пациентов выздоровели, 60 скончались

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, госпитализированный в мае с подтвержденным коронавирусом, сообщил о повторном заражении. "Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", - заявил он в видеообращении из инфекционной больницы, размещенном 24 августа в соцсети "ВКонтакте".

Кара-оол отметил, что во второй раз болезнь протекает иначе: уже не на уровне груди, а "по сосудам, очень сильные головные боли". По словам главы региона, он "почти поверил", что повторно заразиться нельзя, "потому, видимо, и заболел". Тем не менее к вирусу он относится, "с презрением", как и в первый раз. "Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением. Тогда и будет шанс выжить", - сказал глава республики.

Кара-оол во время записи видео часто обтирался полотенцем, объяснив, что его пробивает холодный пот. В подписи к ролику он предположил, что "нагрузки не дали сформироваться антителам и иммунитету" после первого заражения, и "кто-то поспешил злословить об этом". Во вторник в пресс-службе правительства Тувы сообщили, что глава республики направлен в Москву для дополнительного обследования.

По словам главного врача инфекционной больницы Тувы Анны Сарыглар, самочувствие Кара-оола оценивается как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов. "Повышенная температура связана с ковидной интоксикацией. Все необходимое лечение оказано в Кызыле", - сообщили в пресс-службе.

Кара-оол продолжает работать в дистанционном режиме и держит на контроле жизненно важные вопросы республики. Исполнение обязанностей главы региона возложено на первого заместителя Александра Брокерта.

В первый раз о госпитализации главы Тувы стало известно 25 мая. Тогда он отметил, что "человек ухудшается буквально за четыре дня и может превратиться в труп". Через 10 дней он получил второй отрицательный результат на коронавирус, 4 июня его выписали. Как отмечает "Тайга.инфо", в начале прошлой недели Кара-оол присутствовал на аппаратном совещании без маски.

По данным оперативного штаба, в Туве выявлено 6658 случаев коронавируса, 5932 пациентов выздоровели, 60 скончались. В конце июня жертвой заболевания стал Верховный лама Тувы Джамбел Лодой, он не дожил до 45-летия.

Накануне стало известно, что ученые из университета Гонконга впервые генетически подтвердили случай повторного заражения COVID-19 у мужчины, переболевшего весной. В первый раз он был госпитализирован, а во второй болезнь уже протекала бессимптомно. Исследователям удалось доказать, что речь идет именно о повторном заражении, а не о сохранении инфекции в организме после первого заболевания.

Исследование вируса показало, что его РНК значительно отличается от генетического кода того штамма SARS-Cov-2, который вызвал первый случай заражения, пишет Русская служба BBC. Ранее китайские власти уже сообщали о нескольких случаях повторного выявления вируса, однако нельзя с уверенностью утверждать, были ли эти люди действительно заражены повторно или их недолечили в первый раз.

Случай с пациентом в Гонконге демонстрирует, что иммунитет к вирусу может быть весьма непродолжительным. Впрочем, ВОЗ считает какие-либо выводы преждевременными.