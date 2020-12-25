Любовь Соболь

Навальный LIVE / YouTube Соболь находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения

Фото со страницы Любови Соболь в Twitter

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на двое суток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Навальный Live". "Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете", - говорится в сообщении в пятницу.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Соболь находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения. "Любовь Соболь теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся", - написал Жданов в Twitter.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что Соболь является фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.Утром в пятницу в квартире Любовь Соболь прошёл обыск. Полицейские изъяли всю технику у юриста, а также у её мужа и дочери.

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Упомянутая следователями пожилая женщина, вероятно, является родственницей Кудрявцева.

Иванова сообщила, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По ее словам, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала представитель следствия.

Вечером 21 декабря Соболь задержали у дома Кудрявцева. Ранее в тот же день Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Собеседник Навального фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске агентами спецслужбы. ФСБ позднее назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".

По словам Соболь, она добивалась встречи с Кудрявцевым, чтобы задать ему вопросы о покушении. Активистка утверждает, что позвонила в дверь квартиры, но ей не открыли.

Она отметила, что следователями допрашивались лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего.