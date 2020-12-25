В Пскове из пушки боевой машины десанта БМД-4 случайно дважды выстрелили в магазин "Детский мир" торгового центра. Как пишет телеграм-канал Baza, один выстрел оказался "удачным".

Издание уточняет, что БМД обслуживал 19-летний ефрейтор. Он утверждает, что выстрел был произведен в воздух.

Одна болванка (боеприпас без взрывчатого вещества, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) прилетела в крышу ТРЦ "Фьорд Плаза", пробила ее и приземлилась на втором этаже, в "Детском мире". Местонахождение второго запаса пока неизвестно.

Никто не пострадал, из ТЦ эвакуировали 300 человек, а на место приехали полицейские и росгвардейцы. Сейчас они заняты поиском второй болванки, которая улетела в неизвестном направлении.