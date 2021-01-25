Пожарные борются с возгоранием камыша на плавнях в Анапе

ГУ МЧС МЧС России по Краснодарскому краю Пожарные борются с возгоранием камыша на плавнях в Анапе

Администрация МО город-курорт Анапа

Площадь природного пожара в станице Анапской, что в двух километрах от Анапы, увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РФ. Там в плавнях горит камыш.

"Площадь активного горения 2000 квадратных метров. На тушение возгорания привлечено от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле. Задействована техника высокой проходимости для организации тушения в труднодоступных местах.

Тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром с порывами до 16 м/с, уточняют "Кубанские новости".

Местные жители отмечают, что возгорание камыша на больших площадях происходит на Кубани почти каждый год.

Анапские плавни занимают площадь более 1200 га и с 1962 года являются государственным орнитологическим заказником. Горели они неоднократно.

В апреле 2020 года площадь пожара в Анапских плавнях достигла 2000 кв. м. Тогда на тушение понадобилось 12 часов.

Под Анапой на площади 2000 кв. м горит камыш. На месте работают 94 человека и 33 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в МЧС. pic.twitter.com/3IO2TiKQTh — Телеканал 360° (@360tv) January 25, 2021