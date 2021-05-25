Прокуратура и УФСИН по Ярославской области проводят проверку после публикации издания "Ярновости" о том, что заключенные исправительной колонии N2 в Рыбинске жарили шашлыки на Пасху. "Проводится проверка о нарушении режимных требований в одной из ярославских колоний", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Яна Смирнова.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уголовно-исполнительного законодательства и режимных требований. "При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ранее "Ярновости" опубликовали видеозапись из ИК-2, присланную, как сообщается, одним из сотрудников колонии. По словам источника издания, ролик снимал один из заключенных на свой смартфон, хотя в колонии официально запрещены средства связи.

На кадрах группа людей в тюремных куртках с белыми нашивками жарит шашлыки на мангале. "Вот так вот, в лагере проверка, а братва гуляет", - комментирует голос за кадром. Лица мужчин на видео заретушированы, но, по словам источника "Яроновостей", в их числе был осужденный на семь лет за вымогательство Алексей Максимов (Бостон) - подельник криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

В марте Рыбинский городской суд смягчил Максимову наказание, переведя его на принудительные работы. Прокуратура подала апелляцию, в итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

В рыбинской колонии N2 отбывает заключение бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, получивший 12,5 года лишения свободы по обвинению в получении взятки. В 2018 году, после того, как "Новая газета" рассказала об истязаниях заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова, портал 76.ru опубликовал письмо за подписью Урлашова о пытках "во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России". В сообщении упоминалась и ИК-2.

В управлении ФСИН по Ярославской области заявили, что информация не нашла подтверждения, и усомнились, что автором письма действительно был Урлашов. В сентябре 2020 года адвокат "Общественного вердикта"* Ирина Бирюкова сообщила о возможном задержании замначальника ИК-2 Максима Петелина.

Источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах тогда подтвердил факт задержания, уточнив, что речь идет о превышении должностных полномочий. В пресс-службе регионального УФСИН изданию заявили, что задержаний в колонии не было.