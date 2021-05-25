Полиция возбудила административное дело из-за рекламных роликов в Instagram бренда Dolce & Gabbana по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних

stefano79.libero.it / DepositPhotos Михаил Романов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Полиция возбудила административное дело из-за рекламных роликов в Instagram бренда Dolce & Gabbana по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом говорится в ответе МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который имеется в распоряжении ТАСС.

"По сведениям о размещении на странице Dolce & Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" КоАП РФ. В настоящее время осуществляется административное расследование", - говорится в документе.

Запрос в ведомство депутат-единоросс Романов написал после обращения к нему некоего гражданина. Как отмечается в письме депутату из главка МВД по Московской области, ведомство вынесло отказ в возбуждении уголовного дела по данной ситуации одновременно с возбуждением административного дела. В рамках его расследования, согласно тексту письма, "назначено проведение комплексного психолого-искусствоведческого исследования материалов", однако по состоянию на 12 апреля его результаты получены не были.

В письме главка также отмечается, что "сведений о лицах, причастных к распространению в социальной сети Instagram материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, проживающих или находящихся на территории оперативного обслуживания ГУ МВД России по Московской области не получено".

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что в районный суд в городе поступило исковое заявление от прокуратуры с требованием признать запрещенной к распространению в России информацией два видео в официальном аккаунте бренда Dolce & Gabbana в Instagram. В ролике от 13 февраля две женщины целуются, позируя в одежде люксового бренда. "Любовь - это любовь", - гласит подпись к видео, которое набрало сотни тысяч лайков.

Иск оставлен судом без движения до 7 июня из-за подачи с нарушениями. Комментарием представителя бренда ТАСС пока не располагает.