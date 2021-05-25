Правозащитный проект против коррупции и пыток Gulagu.net решил приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов, который существовал 9 лет

Гулагу-нет Официальный канал / Youtube.com "Мы закрываем Совет координаторов, чтобы защитить коллег. Мы уже эвакуировали часть команды и в России мы не будем работать", - сказал "Открытым медиа" основатель проекта Владимир Осечкин

Гулагу-нет Официальный канал / Youtube.com

Правозащитный проект против коррупции и пыток Gulagu.net решил приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов, который существовал 9 лет. Для участников проекта вводятся усиленные меры безопасности, координаторов и их семьи будут вывозить из России, "если они решают покинуть страну в поисках безопасности", говорится в Telegram-канале Gulagu.net.

"Мы закрываем Совет координаторов, чтобы защитить коллег. Мы уже эвакуировали часть команды и в России мы не будем работать", - сказал "Открытым медиа" основатель проекта Владимир Осечкин.

На сайте Gulagu.net сообщается, что вся работа с видеоархивом, документами и обращениями переносится на территорию Европы, "в удаленные от границ с Россией места более чем на 3000 км". Координаторы проекта "продолжат проводить независимые расследования по фактам пыток и коррупции вне досягаемости для оперативников ФСБ, ФСИН, МВД и КГБ", в отношении расследователей будут приняты усиленные меры безопасности.

"Мы понимаем, что наша команда - одна из целей для российских спецслужб, нас приказано уничтожить", - говорится в Telegram-канале Gulagu.net. Правозащитники пояснили, что почти все координаторы проекта пережили по несколько обысков и задержаний, а сам проект - "более 20 хакерских атак". Как минимум трех бывших участников вызывали на допросы и принуждали оговаривать Gulagu.net "с целью фальсификации уголовных дел для последующих обысков, арестов и возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК как якобы преступного сообщества".

Также, по словам правозащитников, оперативники управления "М" ФСБ и Главного оперативного управления ФСИН "фабрикуют материалы о якобы шпионской и вредоносной деятельности координаторов Gulagu.net, и их задача - разгром, показательные массовые аресты, обыски, с целью ликвидации самого популярного и известного правозащитного проекта и с целью запугивания всех остальных". Заключенных же, как говорится на сайте Gulagu.net, принуждают к клевете о том, что правозащитники якобы платили им за показания о фактах пыток и насилия.

Случившееся в Белоруссии - принудительная посадка самолета и арест летевшего этим рейсом бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича - "свидетельствует о том, что Лукашенко и Путин теперь уже даже не скрывают ничего и готовы действовать открыто с целью организации расправы с неугодными".

"Мы, независимые правозащитники, расследователи и блогеры, должны трезво понимать, что теперь мы - смертники и камикадзе. И мы это, к сожалению, понимаем. Мы защищаем права человека и ограничиваем произвол силовых ведомств, которые теперь позволяют себе безнаказанно применять боевые отравляющие вещества, использовать военные самолёты для захвата инакомыслящих, фальсифицировать уголовные дела для арестов неугодных", - говорится в заявлении правозащитников.

Происходящее в России они назвали "де-факто "государственным терроризмом", в таких условиях "мы просто не имеем права продолжать работать в привычном формате и рисковать жизнями наших коллег в России". Сам сайт Gulagu.net, горячая линия, интернет-приемная для обращений о фактах коррупции и пыток, а также официальный YouTube-канал Gulagu.net продолжат работать. Также не прекратится взаимодействие с источниками и информаторами проекта, пострадавших в местах принудительного содержания будут "точечно" посещать "надежные" адвокаты.