Женщина сбила двух девочек во дворе дома на востоке Москвы и скрылась. Двое несовершеннолетних госпитализированы в больницу с травмами после наезда, передает "Интерфакс". В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что около 20:30 на улице 15-я Парковая у дома 42, на внутридворовой территории были сбиты две девочки 9 и 10 лет, после чего водитель скрылся.

По данным управления Госавтоинспекции, пострадавшие дети госпитализированы. "Предварительно известно о переломе ноги у одного ребенка и ссадинах, ушибах у второго ребенка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в управлении позднее, женщина, совершившая наезд на детей и скрывшаяся с места происшествия, задержана. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.