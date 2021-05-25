ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт на праздничных мероприятиях 9 мая в Норильске

Телеканал 360°

ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт на праздничных мероприятиях 9 мая в Норильске. Как сообщается на сайте ведомства, гражданин России был задержан 22 апреля.

По данным спецслужбы, в тайнике, оборудованном мужчиной в подвале одного из домов Норильска, были обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, а в средствах связи задержанного - инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

В ФСБ не уточнили других подробностей спецоперации и не раскрыли личность задержанного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России.