Иван Сафронов (на фото - слева)

Мосгорсуд / ВКонтакте

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову. Об этом сообщается в телеграм-канале его адвоката Ивана Павлова.

В конце апреля Лефортовский районный суд продлил Сафронову содержание под стражей на два месяца до 7 июля. К этому моменту он будет находиться в СИЗО уже год.

Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК). По версии следствия, он передал за границу информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также сведения о деятельности вооруженных сил в ближневосточном регионе. Следствие считает, что журналиста завербовали спецслужбы Чехии, однако, как утверждает защита, никаких доказательств этому пока не представило.

Адвокат Иван Павлов отмечает, что на суд впервые не явился следователь по делу Сафронова Александр Чабан. Адвокат считает Чабана заказчиком уголовного дела против себя по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК), пишет "ОВД-Инфо". Согласно постановлению о возбуждении дела, Павлов без разрешения следователя передал "Ведомостям", а также разместил на сайте "Команды 29" копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Павлов находится под запретом определенных действий, в частности, ему нельзя пользоваться средствами связи.

Иван Сафронов - бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", на момент ареста занимал должность советника руководителя "Роскосмоса". Преследование Сафронова связывают с его журналистской деятельностью, он занимался освещением работы военно-промышленного комплекса. Сафронова задержали 7 июля 2020 года сотрудники ФСБ в рамках дела о госизмене. В тот же день суд отправил его в СИЗО.