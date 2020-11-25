city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк) / YouTube Около 20 жителей Новокузнецка в Кемеровской области после встречи с заместителем мэра Евгением Бедаревым отказались покидать здание администрации и остались там ночевать в знак протеста против транспортной реформы

city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк) / YouTube

Около 20 жителей Новокузнецка в Кемеровской области после встречи с заместителем мэра Евгением Бедаревым отказались покидать здание администрации и остались там ночевать в знак протеста против транспортной реформы, из-за которых автобусы приезжали с большими задержками, а новые водители не знали маршрутов, пишет "ВашГород".

Горожане приходили на встречу с Бедаревым два дня подряд. Они требовали вернуть наиболее востребованные маршруты и проводить реформу поэтапно. На второй день им так и не удалось договориться с представителями администрации, и они потребовали отставки мэра Сергея Кузнецова. С этим же требованием горожане обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам жителей Новокузнецка, обычная встреча с чиновниками переросла в акцию протеста из-за нежелания слышать просьбы людей. Масла в огонь подлила начальник правового управления муниципалитета Ирина Баскакова, которая во время встречи с горожанами на выкрики из зала громко ответила: "Молчать!".

С этого момента совещание фактически было сорвано. Горожане и представители транспортных предприятий стали требовать как минимум удаления Ирины Баскаковой с заседания, максимум - увольнения с занимаемой должности. Первый заместитель главы Новокузнецка Евгений Бедарев заверил собравшихся, что по факту спорного высказывания в мэрии проведут внутреннее разбирательство, сообщает "Сити-н".

К вечеру в зале остались только местные жители и сотрудники полиции. Большинство граждан отказывались покинуть зал, ссылаясь на то, что из-за проблем с общественным транспортом уже не смогут добраться до дома. Чтобы заставить горожан покинуть здание, в нем выключили свет и закрыли туалеты, пишет Znak.com.

На следующий день возле мэрии также начался стихийный митинг. В 11:00 к людям вышел мэр Сергей Кузнецов и высказался в поддержку транспортной реформы. Чиновник отказался уходить в отставку, так как у него "много других проблем". По словам мэра, система налаживается, и реформу отменять никто не будет. Кузнецов лишь согласился с тем, что есть возможность вернуть востребованные маршруты, отмечает "Дождь".

В рамках транспортной реформы в Новокузнецке планировали обновить автобусный парк, поменять сеть маршрутов, попутно сократив те, что обслуживались частными перевозчиками, и ввести новые способы оплаты проезда. Власти объявили 18 тендеров, большинство из которых выиграла петербургская компания "Питеравто".

Парк автобусов был сокращен на 40 единиц. 18 ноября, в первый день работы по новой схеме, транспорт не смог вовремя выйти на улицы. Автобусы были переполнены, ходили с нарушениями графика, не работала электронная система оплаты проезда. Как сообщали жители Новокузнецка, они были вынуждены ждать нужного автобуса по 50 минут и больше. Кроме того, многие водители были не из Новокузнецка и плохо ориентировались в городе.

Глава администрации Новокузнецка Сергей Кузнецов признал, что господрядчик "не смог обеспечить в полном объеме" выход автобусов на маршруты. Губернатор Сергей Цивилев также заявил, что в транспортном коллапсе виноват новый перевозчик. Он "полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее" и согласился до 30 ноября сделать проезд бесплатным.

Однако перевозчики считают, что власти прикрывают компанию "Питеравто". "У компании-монополиста, захватившей наш город, не оказалось необходимого количества автобусов, но контракты с ними администрация расторгать не спешит", - говорит директор "Лиги перевозчиков" Олеся Теленина.