Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 710 случаев в 84 регионах

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 513 тыс. 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 26 050 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 138 тыс. 522 человека

Фото: NIAID / flickr.com

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 710 случаев в 84 регионах, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю за коронавирусом, обнародованных в воскресенье.

Накануне в РФ было зарегистрировано 16 521 случаев, в пятницу - 17 340 новых случаев COVID-19 (это был максимум за все время пандемии).

В Москве за сутки коронавирус выявлен еще у 4 455 человек. По данным оперштаба, за последние 24 часа госпитализировали 1 072 пациента с коронавирусом. Выздоровели 2 614 человек, скончались 68 пациентов.В оперштабе отмечают, что 10,3% среди заболевших - дети, 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. 4,4% заболевших - люди старше 80 лет.

В медицинских учреждениях столицы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 312 человек с диагнозом COVID-19. Накануне в Москве было госпитализировано 1 339 человек.

За сутки в целом по стране умерли 229 человек, вылечились 7 704 пациента.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 513 тыс. 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 26 050 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 138 тыс. 522 человека.