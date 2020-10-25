ВСЕ ФОТО Российский нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу произошел взрыв, отбуксирован на якорную стоянку

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации В МЧС пояснили, что взрыв произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако в Крыму также организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. От республики в поисковой операции задействованы катер "Дмитрий Михайлик" и вертолет Ми-8

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю На борту находилось 13 человек. Десять из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.Была организована поисково-спасательная операция, к месту взрыва направили семь морских судов и два вертолета. За ночь было обследовано 400 квадратных километров

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Российский нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу произошел взрыв, отбуксирован на якорную стоянку, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Крыма в воскресенье.

"В 05:20 судно "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 06:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели доставили в порт "Кавказ" пятерых спасенных членов экипажа, еще четыре моряка остались на буксире "Меркурий". По словам начальника Главного управления МЧС России, решение о дальнейшей транспортировке танкера будет принимать его владелец, турецкая компания Palmali Shipping Agency.

Уточняется, что поиск пропавших моряков пока не дал результата.

В МЧС пояснили, что взрыв произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако в Крыму также организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. От республики в поисковой операции задействованы катер "Дмитрий Михайлик" и вертолет Ми-8.

Напомним, сообщение о взрыве поступило 24 октября в 18:40. Танкер следовал пустым из Керчи в Ростов-на-Дону. По данным Росморречфлота, взрыв произошел в отсеке балласта. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявляли о пожаре, однако позже Росморречфлот это опроверг.

Во время взрыва время судно проходило через Керченский пролив. На борту, по сообщению ТАСС, находилось 13 человек. Десять из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.Была организована поисково-спасательная операция, к месту взрыва направили семь морских судов и два вертолета. За ночь было обследовано 400 квадратных километров. Специалисты рассчитали модель траектории движения пропавших членов экипажа. Пока результатов нет.

Со ссылкой на данные судовладельца в МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров.

Из-за взрыва судно полностью потеряло управление, а главный двигатель вышел из строя. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно получило серьезные повреждения палубы и пробоину выше ватерлинии - корабль остался на плаву, но накренился. В ведомстве заявили, что "поступления воды на судно не наблюдается".

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк заявил, что по предварительным данным авария не привела к разливу нефти. Росприроднадзор также не выявил загрязнения акватории."В результате взрыва образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров, крен на правый борт, разлива нефтепродуктов нет", - рассказал источник в экстренных службах Краснодарского края. Подводных повреждений танкера в результате первичного обследования не выявили.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно следствию, при возвращении из нейтральных вод Черного моря на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта". В результате инцидента три члена экипажа оказались за бортом. Их местонахождение устанавливается.