Сотруднику отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албурову заблокировали банковские счета и приписали долг в 3,3 млн рублей по искам за московские акции протеста летом 2019 года, сообщил он сам в Twitter.

Летом 2019 года в Москве проходили массовые акции протеста против недопуска независимых кандидатов к участию в выборах в городскую думу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

После митингов прокурор Москвы, ГБУ "Автомобильные дороги", Мосгортранс, московское метро и ресторан "Армения" подали иски к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Георгию Албурову, Владимиру Милову, Александру Соловьеву и Олегу Степанову. По версии заявителей, протестные акции мешали работе заведений, транспорта и потребовали лишних трат на Нацгвардию. Общая сумма всех исков составила более 4 млн рублей. Большинство из них московские суды полностью удовлетворили.

В июле Симоновский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования московской полиции к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, взыскав с них более 4,6 млн рублей.