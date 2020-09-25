ВСЕ ФОТО В Москве опять рекорд по новым случаям COVID: на 50% больше, чем накануне

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин За последние сутки в Москве зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 - 1560 человек. Такой же рекорд фиксируется и в целом по стране

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин Власти России, как и Москвы, готовятся к серьезному ухудшению ситуации и "второй волне" коронавируса, так как последняя статистика количества заболевших показывает стабильный рост

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

За последние сутки в Москве зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 - 1560 человек. Такой же рекорд фиксируется и в целом по стране - суточный прирост впервые с июня превысил психологическую отметку в 7000: зафиксировано 7212 новых случаев в 84 регионах страны, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Если накануне сообщалось, что в столице каждый день на протяжении последней недели фиксировалось 30-процентное увеличение новых случаев заражения коронавирусом, то за прошедшие сутки прирост составил уже 50% (1560 против 1050 случаев).

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, уйти на самоизоляцию, без особой необходимости не выходить из дома. Всем настоятельно рекомендуется перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. "Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Руководителям организаций и компаний рекомендовано вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. "Я убедительно прошу и рекомендую вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении Собянина.

Власти России, как и Москвы, готовятся к серьезному ухудшению ситуации и "второй волне" коронавируса, так как статистика количества заболевших показывает стабильный рост. Мэрия столицы уже задействовала дополнительные мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. С 23 сентября по 5 октября в столице перепрофилируются под коронавирус дополнительно восемь крупных больниц. Кроме того расконсервированы временные госпитали, созданные в 75-м павильоне ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское" и парке "Сокольники".

"Всего для госпитализации лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным COVID-19 в Москве к 5 октября будут готовы 23 больницы. Кроме того, при необходимости временные госпитали могут развернуть на территории еще семи медицинских учреждений", - рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщал "Коммерсант", на 22 сентября в России оставалось менее 20% свободных коек для больных коронавирусом. Как сообщили в Минздраве, количество свободных мест будет только сокращаться, потому что суточный прирост не остановить. "Если месяц назад прирост (по стране) составлял 0,8, то сейчас уже опережает коэффициент 1,08. Поэтому действительно большое количество людей, которое вернулось из отпусков, а также открытые школы, учреждения и торговые центры приводят к тому, что инфекция распространяется", - говорит кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

В Москве ситуация немного лучше: на прошлой неделе мэр Сергей Собянин заявлял, что в городе свободно 60% коек, зарезервированных под пациентов с COVID-19. Однако и коэффициент распространения в столице выше, чем в среднем по стране. Весной, когда число заболевших резко выросло, мэрия выделила для борьбы с вирусом не только "Коммунарку", но и перепрофилировала более 60 медучреждений под прием "ковидных" пациентов. Это дало городу более 30 тысяч коек.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам максимально сократить все контакты и неукоснительно соблюдать масочно-перчаточный режим. Именно невыполнение россиянами этого предписания, по мнению специалистов, способствует новому распространению вируса.

Как заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, рост заболеваемости COVID-19 напрямую связан с наплевательским отношением людей к рекомендациям Роспотребнадзора. "Тут важная причина - соблюдение противоэпидемиологических мер. Единственный источник инфекции - это человек, носитель вируса. Если вы дистанцируетесь, если вы в людных местах используете маски, если вы моете часто руки, если вы по возможности соблюдаете режим самоизоляции, инфекция не должна сильно развиваться. Если вы относитесь к этому наплевательски - вот вам и причина, (заболеваемость) будет расти", - сказал Альтштейн в интервью РИА "Новости".

По последним данным, за сутки в России умерли 108 человек, выздоровели 4 317 пациентов. Нарастающим итогом зарегистрированы 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период умерли 20 056 человек. Количество выписанных составило 934 146 человек.