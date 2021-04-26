Мосгорсуд частично удовлетворил апелляции защиты редакторов студенческого журнала Doxa. Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину суд смягчил меру пресечения, разрешив им выходить из дома с 8:00 до 10:00. Жалоба на меру пресечения еще одной сотрудницы Doxa, Аллы Гутниковой, будет рассмотрена в среду, передает РБК.

Заседания проходили в отсутствие прессы из-за коронавирусных ограничений в Мосгорсуде. Мать и брата Армена Арамяна тоже не пустили в суд, пишет Doxa.

Более 1,8 тыс. человек подписали личные поручительства за каждого из обвиняемых, в том числе писатель Борис Акунин, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, председатель фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов. Во время заседания по апелляции Арамяна судья зачитывал фамилии всех поручителей, что, по подсчетам Doxa, должно было занять более полутора часов.

Следователь Караев в ходе заседания попросил судью приобщить к материалам дела фотографию Армена Арамяна, на которой он стоит рядом с надписью про шашлык. Снимок подследственный сделал по дороге домой после допроса. Это якобы является доказательством того, что он опоздал в СК неслучайно, считают следователи.

Разрешение на два часа выходить из дома для Армена Арамяна является формальным, распорядиться этим временем он все равно не может. На 10:00 его вызывают на допросы в СК почти каждый рабочий день до конца апреля. А на дорогу в следственное ведомство он тратит полтора часа.

Журналисты были задержаны 14 апреля, им предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 151.2 УК). Мера пресечения для них предусматривает запрет пользоваться интернетом и мобильным телефоном (стационарный можно использовать для связи со следователем, "контролирующим органом" (ФСИН) и экстренными службами), общаться с другими фигурантами дела. Также фигурантам первоначально запретили покидать жилище с 00:00 до 23:59.

Уголовное дело связано с роликом, который DOXA опубликовал 23 января. Сотрудники журнала на видео говорили о запугивании, отчислениях и других нарушениях прав студентов из-за участия в митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вскоре Роскомнадзор потребовал от издания удалить видеоролик, и редакция выполнила его требование.

Несмотря на это, Следственный комитет в марте возбудил уголовное дело. В ходатайствах о мере пресечения для журналистов говорилось, что те выпустили свое видеообращение "в целях увеличения аудитории". Результатом их действий стало задержание на несогласованных акциях в центре Москвы более 100 несовершеннолетних, а также создание "реальной угрозы заболевания коронавирусной инфекцией неограниченного числа лиц", утверждалось в документе.

В рамках дела были допрошены 12 несовершеннолетних свидетелей и отец одного из них. При этом все заявили, что к участию в митингах их никто из взрослых не призывал, отмечали защитники журналистов.

Кроме того, СКР провел по делу лингвистическую экспертизу, которая обнаружила в высказываниях журналистов признаки склонения несовершеннолетних к участию в протестах. Одним из ее авторов стала лингвист Альбина Глотова, ранее обнаружившая в постах Навального клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Вместе с коллегой Мариной Савосиной она нашла в видеоролике DОХА призывы к руководству вузов "прекратить внушать страх студентам, прекратить угрожать студентам отчислением за участие в акциях протеста", не давить на родителей, а также призывы к школьникам и студентам принять участие в митингах или выразить свою гражданскую позицию иным способом. Кроме того, лингвисты отметили призывы DОХА заранее сохранить контакты правозащитников и связаться с "ОВД-Инфо" в случае задержания.

В защиту редакторов DОХА выступили более 120 преподавателей ВШЭ, а также более 250 ученых и писателей со всего мира, включая философов Славоя Жижека, Джудит Батлер и Этьена Балибара. В письме в том числе говорится: "Возможно, это честь - быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ? Но удивляет допущение, что студенты нуждаются в защите от DОХА. Лишь тот, кто использует систему образования для производства послушных, объявляет критическое мышление вредным".

DОХА была основана как студенческая организация НИУ ВШЭ, но затем лишена этого статуса после конфликтов с руководством университета. Алла Гутникова сейчас продолжает учебу в этом вузе. Комментируя задержание редакторов, старший директор по коммуникациям ВШЭ Андрей Лавров сначала заявил: "Мы не имеем к этому отношения. При чем тут мы? Очень просим, без нашего участия". На следующий день ВШЭ официально прокомментировала ситуацию, упомянув только студентку Гутникову: "Университет сделает все необходимое для того, чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда".