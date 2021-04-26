По информации Baza, речь идет об интервью с блогером Ивангаем (Иваном Рудским). Ролик вышел на канале Дудя 18 марта 2021 года

вДудь / YouTube Екатерина Мизулина

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

После проверки интервью блогера и журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ ГУ МВД РФ по городу Москве возбуждено административное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции после обращения "Лиги безопасного интернета" проверили интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.

Волонтеры "Лиги безопасного интернета" обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они якобы обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

Какой именно ролик Дудя "Лига" попросила проверить, Екатерина Мизулина не пояснила. По словам общественницы, она "не увлекается просмотром популярных видеоблогеров" и "старается ограничивать себя от лишней информации", поэтому личного мотива в преследовании журналиста у нее нет. Мизулина также отметила, что ролик Дудя до подачи жалобы не видела, но позже его все-таки посмотрела.

По информации Baza, речь идет об интервью с блогером Ивангаем (Иваном Рудским). Ролик вышел на канале Дудя 18 марта 2021 года. Из выложенного интервью авторы еще до публикации вырезали кусок, в котором Ивангай рассказывал Дудю об опыте употребления наркотиков, отмечает "Секрет фирмы". По признанию блогера, он употреблял марихуану и еще несколько различных психоделиков, при этом считает, что они не слишком отличаются от кофе, никотина и алкоголя. Сам Дудь во всех выпусках, где затрагивается тема запрещенных веществ, отдельно обговаривает и пишет, что "наркотики - зло".

Дудь станет не единственной звездой YouTube, против которой выдвинуты обвинения в пропаганде наркотиков. В середине апреля аналогичное дело завели на рэпера Моргенштерна - его обвинили в том, что его песни провоцируют детей употреблять запрещенные вещества. Поводом для интереса к творчеству артиста со стороны "Лиги безопасного интернета" и Генпрокуратуры стали два клипа, созданные совместно с рэпером Yung Trappa.

Борьба Мизулиных с интернетом

Дочь сенатора Екатерина Мизулина до окончания МГУ работала переводчиком с китайского языка для официальных российских делегаций - первый опыт такой работы Мизулина-младшая получила во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Тогда же она возглавила фонд социально-правовых инициатив "Правовая столица", учредителем которого был ее отец Михаил Мизулин, пишет "МБХ медиа".

В 2011 году Екатерина начала работать в благотворительном Фонде Святителя Василия Великого, который основал близкий к Кремлю "православный бизнесмен" Константин Малофеев, а позднее стала исполнительным директором Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который, по данным "Новой газеты", поддерживает глава Чечни Рамзан Кадыров. Известно, что в 2012 организация получила 6,5 млн рублей в качестве гранта на проект учебного центра "Найти ребенка", а в 2020-м запросила 8,6 млн рублей на проект "Гонка волонтеров".

В 2018 году Екатерина Мизулина стала директором прокремлевской организации "Лига безопасного интернета", которая утверждает, что борется с противоправным контентом в Сети. "Лига" основана Константином Малофеевым.

В 2020 году Мизулина-младшая вошла в состав Общественной палаты России. Там, в комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, она сразу же занялась борьбой с вредным для детей и подростков контентом.

В числе ее инициатив - предложение ограничить скорость соцсетей, которые не зарегистрированы в России и не платят налоги, требование выяснить у американцев, почему в Twitter распространяется детская порнография и почему его владельцы, несмотря на это, все еще на свободе, а также борьба с фейками о коронавирусе.

В августе 2020 года Мизулина-младшая предложила штрафовать соцсети на 1,5% годового дохода за "деструктивный контент", пропаганду суицида и криминальных группировок. Через штрафы общественница хотела побороть кибербуллинг, шок-контент с убийствами, пропаганду суицида и скулшутинга. Предлагая законопроект, она ссылалась на похожий западный опыт и его эффективность. Тогда же Мизулина подняла вопрос о том, чтобы соцсети сами цензурировали деструктивный контент и удаляли его.

Также члену Общественной палаты очень не понравился памятник Есенину с крыльями - поэта она считает "святыней", а скульптуру - "уродством".

Пытаясь ограничивать доступ к тому или иному интернет-контенту, Екатерина Мизулина пошла по стопам своей матери, которая снискала скандальную репутацию из-за ряда законодательных инициатив. Например, в 2018 году Елена Мизулина предложила "серьезно штрафовать" за насилие в компьютерных играх. Современные игры, по словам сенатора, "приближены к реальной жизни": "Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям". За нарушение закона сенатор предложила увеличить штрафы. Нынешний размер штрафа в 100 тыс. руб., по ее мнению, недостаточен.

При этом, посетовала сенатор, сейчас в России "соцсети ни за что не отвечают", в то время как в Германии за это "установлены штрафы до 50 млн евро".

Еще раньше Елена Мизулина заявила, что России грозит новый вид "интернет-зависимости, сопоставимой с наркозависимостью - порнозависимость". "И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30%, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования", - сказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, не раскрывая источник этой информации.

Сенатор предложила создать в России "детский интернет" - защищенную интернет-среду, безопасную для детей, "универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы".

Елена Мизулина прославилась множеством неоднозначных инициатив: в защиту семейных ценностей, против нетрадиционных сексуальных отношений, орального секса, мата в интернете. Также она является автором поправок, позволяющих блокировать сайты за "пропаганду гомосексуализма", и закона, который стал основой для создания реестра запрещенных сайтов.

Мизулина была среди авторов "закона подлецов", запрещающего усыновление российских детей-сирот гражданами США, а также закона об оскорблении чувств верующих. Кроме того, Мизулина активно выступала за ограничение абортов в РФ, а летом 2016 года стала инициатором исключения из уголовного кодекса наказания за побои в семье. Помимо этого, Мизулина в июне 2016 года внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов в России, однако эта идея не получила развития после критики правительства.