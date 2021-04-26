МИД России объявил о высылке сотрудника итальянского посольства.

26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена нота об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К.Пачифичи. Этому сотруднику посольства предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, это ответная меры на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

В МИД Италии уже назвали решение Российской Федерации выслать военного атташе "несправедливым и необоснованным".

Италия выслала двух дипломатов РФ в конце марта 2021 года, посчитав их замешанными в крупнейшим шпионском скандале со времен холодной войны. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил тогда, что "речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности", поэтому власти "немедленно приняли необходимые меры". Газета Corriere Della Sera писала, что были выдворены непосредственный участник скандала - российский офицер из штата военного атташе при посольстве России в Риме - и его начальник.

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Российский офицер с дипломатическим статусом, имя которого не называлось, и капитан фрегата Военно-морского флота Вальтер Биот были задержаны 30 марта в ходе совместной спецоперации Агентства внутренней информации и безопасности Италии, контрразведки и Генштаба. Итальянский военный был арестован, а россиянин нет, так как дипломатический статус не позволял его арестовать.

За передачу сотруднику российского посольства секретных сведений военного характера Биот должен был получить 5 тысяч евро наличными. Документы касались военных телекоммуникационных систем. Итальянец имел доступ к таким данным, так как служил в штабе обороны.

Обмен должен был произойти на одной из стоянок в Риме. В квартире итальянского капитана также обнаружили документы, которые касались деятельности как вооруженных сил Италии, так и НАТО.

Супруга арестованного по обвинению в шпионаже в пользу России итальянского офицера заявила, что ее муж пошел на это из-за пандемии коронавируса. Содержать четырех детей и четырех собак, а еще выплачивать ипотеку стало невозможно, получая зарплату в три тысячи евро. Почти половина этой суммы - 1200 евро - уходила на ипотеку за дом в пригороде Рима стоимостью 268 тысяч евро, к этому необходимо прибавить затраты на обучение детей в школе.

По статье о шпионаже итальянскому офицеру грозит 10 лет тюрьмы и больше. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, но был выслан из страны.