ВСЕ ФОТО Россия включает США в список "недружественных стран", которым запрещено нанимать на работу россиян

Фотобанк Moscow-Live / Поляков Алексей Россия включает Соединенные Штаты в список "недружественных стран", который составляет правительство согласно подписанному 23 апреля указу президента Владимира Путина

Pixabay.com Об этом сообщила в воскресенье представитель МИД Мария Захарова

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Россия включает Соединенные Штаты в список "недружественных стран", который составляет правительство согласно подписанному 23 апреля указу президента РФ Владимира Путина. Окончательный список "недружественных государств" станет известен после издания соответствующего распоряжения кабинета министров. Сам документ готовят разные ведомства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, попадание США в этот список вполне естественно. "Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала Захарова. По ее словам, указ о "недружественных странах" был подписан в ответ на недружественные действия ряда стран, а сама внешняя политика России носит "исключительно миролюбивый характер".

Теперь представители государств, которые объявляются недружественными, не смогут заключать на территории России любые трудовые отношения с гражданами РФ, вплоть до полного запрета. Кроме того, возможность набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий для этих государств сильно ограничивается. Указ Путина позволяет правительству определять, сколько именно человек, не имеющих гражданства той или иной страны, могут работать в ее дипломатических представительствах на территории РФ. Определяется и количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры. Правительство также будет обязано проконтролировать соблюдение трудовых прав граждан РФ при прекращении договоров в соответствии с этим указом.

Какие еще страны будут объявлены недружественными, Захарова не сообщила. О запрете посольству США нанимать граждан России на работу было объявлено еще до подписания указа, в качестве ответной меры на санкции США. Также на прошлой неделе власти России ограничили число российских граждан, которых может нанимать на работу посольство Чехии в Москве. Эта мера была принята в разгар дипломатического конфликта между Прагой и Москвой, который сопровождается высылками дипломатов. Будет ли признана "недружественной" и Чехия, Захарова также не уточнила..

Многие иностранные посольства, консульства и культурные центры, работающие в России, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России. Указ опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается, указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Указ ограничивает (может установить при необходимости полный запрет) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, "совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами в РФ. Договоры, заключенные до дня вступления в силу этого указа с физлицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению.

Напомним, выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин отметил, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заявил он. Москва часто вообще не отвечает на такие акции, и даже на хамство - хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил Путин. "Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заключил он.