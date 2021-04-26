Актер Александр Паль, получивший накануне "Нику", а ранее дважды задержанный на акциях протеста, задержан по делу об избиении

Александр Вепрёв / wikimedia.org Помимо Паля полицейские задержали и другого актера - Данила Иванова. Еще одного предполагаемого участника конфликта сейчас продолжают разыскивать

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Российский актер Александр Паль, признанный накануне лучшим актером 2020 года и завоевавший премию "Ника" за роль в фильме "Глубже", стал обвиняемым по уголовного делу об "Умышленном причинении легкого вреда здоровью" (ст. 115 УК РФ).

Заявление в полицию на Паля написал бывший хоккеист молодежной команды ЦСКА 25-летний Кевин Антипов. Он обвинив актера в избиении, сообщает "Пятый канал". Уточняется, что в потасовке, помимо самого актера, участвовали двое его друзей. В результате у пострадавшего Антипова были диагностированы серьезные челюстно-лицевые травмы, гематомы и ушибы.

Согласно заявлению Антипова, похожий на Паля мужчина вел себя неадекватно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сам Антипов также был в нетрезвом состоянии и практически не мог себя защищать. Избиение, по его словам, произошло в Москве 23 апреля. Он уточнил, что с актером ранее лично знаком не был.

Помимо Паля полицейские задержали и другого актера - Данила Иванова. Еще одного предполагаемого участника конфликта сейчас продолжают разыскивать.

Причины конфликта не уточняются. Александр Паль все обвинения отрицает. В данный момент предполагаемые инициаторы драки отправлены домой под подписку о невыезде.

По причине возбуждения уголовного дела Александр Паль не смог попасть на церемонию вручения премии "Ника", так как был задержан, отмечает "Рен ТВ". "Александр, к сожалению, не смог доехать. Спасибо огромное, он заслужил", - сказала продюсер Анастасия Кавуновская, поднявшаяся на сцену вместо Паля.

32-летний Александр Паль неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по причине активного участия в протестной деятельности. Его дважды задерживали за участие в несанкционированных акциях и заводили административное дело.

Паль родился в 1988 году в Челябинске. Учился в ГИТИСе на курсе Леонида Хейфеца. Первой заметной киноработой артиста стала роль в комедии "Горько!". Также российскому зрителю Паль известен ролями в фильмах "Все и сразу", "Парень с нашего кладбища", "Без границ", "Хардкор" и другими. В 2015 году Паль стал лауреатом кинофестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль (фильм "Тряпичный союз"). 25 апреля 2021 года Александр Паль был удостоен премии "Ника" за лучшую мужскую роль (фильм "Глубже!").