На полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны России / YouTubе На полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны России / YouTubе

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган .

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Последний раз о тестировании этой ракеты Минобороны сообщало в ноябре прошлого года, а ранее - в октябре 2020-го, июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.

Полигон Сары-Шаган - первый и единственный в Евразии, предназначенный для испытаний противоракетного оружия. Сейчас его арендует Минобороны РФ. Испытания там проводятся с 1960-х годов, тогда же над полигоном производились и тесты ядерного оружия.

В конце ноября 2020 года Вооруженные силы РФ уже испытывали на Сары-Шагане противоракету. Она успешно и точно поразила учебную цель. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что новая ракета российской системы ПРО может отражать угрозы на всех направлениях.