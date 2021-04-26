Мосгорсуд распорядился остановить деятельность штабов Навального

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил Статус экстремистских организаций сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Мосгорсуд в понедельник, 26 апреля, начал рассмотрение в закрытом режиме иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* и штабов Навального. Как выяснилось в начале процесса, прокуратура уже приостановила деятельность штабов Навального, не дожидаясь решения судя по иску об экстремизме.

Хотя соответствующее заявление в суде пока не рассмотрено (оно рассматривается судьей единолично), прокурор самостоятельно принял решение остановить деятельность штабов Навального, у него есть такое право приостанавливать деятельность общественных организаций, сообщил директор ФБК* Иван Жданов. Но деятельность ФБК* и ФЗПГ* прокурор остановить не может, так как они являются НКО. Решение о приостановке их деятельности будет принимать исключительно суд. Решение по ФБК* будет вынесено в течение суток, сообщили адвокаты.

Однако в рамках предварительных обеспечительных мер до окончания рассмотрения дела этим организациям запрещено "размещать материалы" в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы 19 апреля. Сам иск поступил в суд 16 апреля. По данным прокуратуры, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими. Прокуратура утверждает, что под видом этих НКО в России работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в РФ нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

Статус экстремистских организаций сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Прокуратура объявила, что имеет секретные доказательства подготовки ФБК* цветной революции в России

Как утверждают в прокуратуре, у них есть "исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Однако какие именно есть доказательства такой деятельности со стороны ФБК*, доподлинно узнать не удастся, так как Мосгорсуд засекретил все документы по этому делу. С ними можно ознакомиться только в день судебного заседания 26 апреля, а принять участие в процессе может только адвокат.

По оценке прокуратуры, названные три организации "действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".

В штабах Навального, комментируя подачу иска, сообщили, что оппозицию ждут "мрачные времена". В совместном заявлении директор ФБК* Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков сказали, что у них нет никаких сомнений в том, что Мосгорсуд запретит их организации. "Скоро ФБК* и штабы Навального окажутся "экстремистскими организациями", - констатировали они. Иск прокуратуры соратники Навального связали с митингами в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь.

"Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", - добавили они.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.

Отметим, что в постановлении пленума Верховного суда 2011 года "о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" говорится, что "под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации". То есть под участием подразумевается в том числе проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, участие в проводимых мероприятиях и т.п. Вовлечение других людей в деятельность экстремистской организации карается лишением свободы на срок до восьми лет. А под "вовлечением" подразумевается подкуп, угрозы, убеждения, просьбы и даже просто предложения (решение Верховного суда от 2016 года). И независимо от того, было ли принято предложение, преступление считается уже совершенным.

Практика назначения реальных сроков по этой норме уже сложилась. Например, их получали члены "Свидетелей Иеговы"** и "Национал-большевистской партии"** (НБП) - эти организации признали экстремистскими и запретили их деятельность в 2007-м и 2017 годах.

Что касается жертвователей и любой финансовой поддержки ФБК* и штабов Навального, то в случае признания этих организаций экстремистскими все пожертвования можно будет считать "финансированием экстремистской деятельности" по статье УК 282.3 - это грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Привлечь по этому составу преступления жертвователей очень легко - силовикам не нужно доказывать ничего, кроме факта перевода денег.

Попадание в "экстремистский" перечень повлечет за собой и запрет символики ФБК* и штабов Навального, которую фактически приравняют к свастике. За ее демонстрацию можно будет получить административный арест на срок до 15 суток по статье 20.3 КоАП. Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации не смогут избираться в органы власти в течение года.

СМИ под угрозой штрафов при упоминании ФБК* и штабов Навального должны будут указывать на то, что их работа запрещена в России - вдобавок к уже обязательной маркировке о том, что ФБК* выполняет функции "иностранного агента".

** - внесена Минюстом РФ в реестр запрещенных в России экстремистских организаций