Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в начальных школах новый предмет - "Моя Россия" - по изучению истории страны

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации По ее мнению, появление предмета "Моя Россия" позволит детям получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе"

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в начальных школах новый предмет - "Моя Россия" - по изучению истории страны.

"Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину "Моя Россия". Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и конечно весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые", - заявила Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в понедельник, 26 апреля.

По ее мнению, появление предмета "Моя Россия" позволит детям получить "в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе", передает РИА "Новости". Также депутат предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел "Наши имена", который будет содержать информацию о "цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки".

- Мнение: Путину все равно, какие учебники истории будут написаны завтра



Яровая обратилась к теме школьных учебников сразу после Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором он раскритиковал освещение некоторых исторических событий в школьных материалах. В частности, по словам главы государства, в одном из учебников он не нашел упоминания Сталинградской битвы. Что это за учебник, в Кремле не пояснили. Эксперты затруднились сказать, какой именно учебник попал в руки президенту.

В Послании президент сказал следующее: "Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано - бывает и такое".

После этого Министерство просвещения РФ объявило, что проверит все школьные учебники и проведет их полный анализ.