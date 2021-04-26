Правительство может вернуться к практике использования труда заключенных на строительстве БАМа, где остро не хватает рабочих рук. Подобный опыт у государства был еще в 1930-х годах. Нынешнее законодательство также позволяет привлекать осужденных к подобным работам, но лишь на условиях оплаты по договору с учреждениями ФСИН и с ограничениями, соблюдение которых может потребовать значительных расходов, пишет "Коммерсант".

Правительство обсуждает возможность привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. До 14 мая Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос, обсудив также "создание инфраструктуры для их размещения". В ОАО РЖД и Минтрансе от комментариев отказались, во ФСИН не ответили на запрос, но четыре источника подтвердили факт обсуждения этого вопроса.

Стройка на БАМе, которая продлится до 2030 года, испытывает острый недостаток кадров - как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса. Дефицит кадров закрывают в том числе и железнодорожными войсками: 3 тыс. военнослужащих должны приступить к стройке уже в этом году, но пока мобилизовано только около 5 тыс. строителей из необходимых 15 тыс.

Напомним, в 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ-Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая-Ургал и Волочаевка-Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск-Совгавань, Тайшет-Братск, Братск-Усть-Кут.

По словам экспертов, статья 103 УИК РФ ("привлечение к труду осужденных к лишению свободы) предусматривает возможность участия лиц, отбывающих наказание, в работах как в исправительном учреждении, так и за его пределами. На заключенных при этом распространяются конституционные гарантии, регулирующие трудовые правоотношения с учетом особенности статуса отбывающих наказание, и на работы привлекаются лица, которые изъявляют соответствующую волю: это учитывается при рассмотрении ходатайств об УДО.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай полагает, что при соблюдении законодательства привлечение отдельных категорий осужденных к работам возможно, но при условии обеспечения их изоляции и охраны и на основании соответствующих договоров. Без оплаты заключенные могут работать только на благоустройстве исправительных учреждений и прилегающих территорий.

При этом существует ряд работ, к которым осужденные не допускаются в принципе: это работа в административных зданиях, где хранятся служебная документация или специальные технические средства, ночными сторожами на удаленных объектах, водителями оперативных машин и т. п. В целом для законного привлечения осужденных к работам могут потребоваться значительные расходы.