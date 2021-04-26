Наталья Зубкова

Натали Зубкова / Facebook

Главный редактор издания "Новости Киселевска" в Кемеровской области Наталья Зубкова уехала из России после угроз. Об этом она сообщила на страничке в Facebook.

Она рассказала, что уехала "примерно неделю назад, потому что не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации". По словам журналистки, "приезд следователя Варламовой в Екатеринбург показал, что ее и ее ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны".

Наталья Зубкова заявила, что будет продолжать писать о "черных риелторах, поднимать тему экологии и нарушения прав коренных народов" в Кузбассе.

28 февраля Наталья Зубкова, опасаясь нападения на ее дочь и преследования, уехала из Киселевска. За несколько дней до этого неизвестный подошел к журналистке со спины, пока она гуляла с собакой, схватил за капюшон и повалил на снег. Нападавший пригрозил физической расправой над ее дочерьми, если журналистка "еще хоть раз откроет рот", пишет "МБХ медиа".

Наталья Зубкова и ее дети стали получать угрозы убийством после того, как жители Киселевска попросили предоставить им убежище в Канаде из-за катастрофической экологической ситуации. Против Зубковой возбуждено несколько дел, сайт ее издания подвергался DDoS-атакам.

В январе 2020 года Наталья Зубкова сообщала, что ее вызвали на допрос по делу о клевете из-за заметки о состоянии местной школы. В 2019 году мэр Киселевска Максим Шкарабейников написал письмо в прокуратуру из-за встреч журналистки с местными жителями без подачи уведомления.

В марте фонд "Справедливость для журналистов" опубликовал статистику по нападениям на журналисток в постсоветских странах. По данным фонда, атакам за свою работу в прошлом году подверглись не менее 1129 профессиональных и гражданских журналисток из 12 стран бывшего СССР (без стран Балтии). На первом месте по числу нападений оказалась Белоруссия, следом идут Россия и Украина. В 79% (887) случаев за атаками стояли представители властей.

В России пострадала 341 журналистка. В 84% случаев это были задержания, штрафы, административные протоколы, суды и другие методы воздействия юридического и экономического характера. Не менее 60 случаев задержаний и арестов журналисток произошло в ходе московских акций солидарности с журналистами Иваном Сафроновым и Ильей Азаром, а также хабаровских протестов против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Три журналистки погибли: Ирина Славина (KozaPress) и Наталья Мичурина ("Восточно-Сибирская правда") в России и Любовь Земцова из проекта "Неизвестная Беларусь". Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде, Мичурину насмерть сбил автобус в Хабаровске. Земцова скончалась через несколько дней после автоаварии, возвращаясь из Гомеля в Минск со съемок документального фильма. В ДТП погибли еще три человека.