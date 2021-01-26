Леонид Ринк

Дума ТВ

Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк анонсировал выпуск препарата "Иммофон", способного бороться с коронавирусом и рядом других вирусных заболеваний. Он основан на препарате "Диуцифон", синтезированном в 1967 году и предназначенном для лечения проказы.

В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки - плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови, рассказал Ринк РИА "Новости". Также в "Иммофоне" соединены зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

По словам ученого, новый препарат "работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19".

"Иммофон" уже протестировали примерно на 700 пожилых добровольцах. По словам Ринка, "не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения". Препарат также предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкозов и заболеваний легких.

Компания Ринка производит опытные партии лекарства для проверки его действия при разных патологиях и ведет переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок шприцов и капельниц с препаратом. Одна доза "Иммофона" будет стоить ориентировочно около тысячи рублей. По словам ученого, много инвесторов уже готовы профинансировать промышленное производства препарата.

Леонид Ринк до 1991 года работал в закрытой лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, проводившей испытания отравляющих веществ, и был причастен к разработке группы ядов класса "Новичок". Производным от такого вещества в 1995 году был убит банкир Иван Кивелиди.

Ученый давал показания по делу об убийстве и признался в продаже нескольких ампул с ядом разным людям, в том числе из криминальных кругов. При этом он понимал, что покупатели собираются применить отравляющее вещество против людей. Однако уголовное дело против Ринка было закрыто.

В 2018 году в интервью The Bell он утверждал, что на самом деле продавал бандитам препараты против грызунов под контролем спецслужб. А в одном случае "по ошибке" продал бывшему сотруднику рижского ОМОНа Артуру Таланову холиновый эфир - малотоксичное и не опасное само по себе вещество, из которого, однако, при комбинации с другими веществами можно создать "что-то опасное и токсичное".

После отравления "Новичком" бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Алексея Навального Ринк выступал с комментариями в государственных российских СМИ, поддерживая позицию властей РФ, отрицающих причастность к этим инцидентам и сами факты отравления. После инцидента с Навальным Ринк говорил, что симптомы его отравления совершенно не похожи на последствия применения "Новичка", иначе оппозиционер "давно бы отдыхал на кладбище".