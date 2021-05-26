Посольство Болгарии в России

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата. Как сообщает РИА "Новости", соответствующую ноту вручили послу республики Атанусу Крыстину.

В МИД подчеркнули, что эта мера - ответ на принятое в апреле "ничем не мотивированное" решение о высылке российского дипломата. Напомним, 29 апреля МИД Болгарии объявил персоной нон грата российского дипломата и обратился к правоохранительным органам России за полным содействием в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Поводом для этого стало расследование взрывов оружейных складов в Болгарии, в рамках которого обвинения были предъявлены шести российским гражданам.

Отмечается, что за последние 10 лет в Болгарии произошли несколько взрывов на складах и заводах по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На некоторых складах, где произошли взрывы хранилось оружие для Грузии и Украины.

Прокуратура страны совместно с Государственным агентством национальной безопасности Болгарии (SANS) и Главным управлением жандармерии проанализировали все эти дела и обнаружила сходства в четырех из них, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол, когда был взорван склад болгарской компании EMCO торговца оружием Эмилиана Гебрева. Тогда было уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для экспорта в Грузию.

Второй случай относится к 2015 году, когда в марте и апреле последовательно произошли взрывы в селе Иганово: вначале был взорван склад готовой военной продукции компании "ВМЗ-Сопот", часть уничтоженного производства также принадлежало компании EMCO. Через месяц там же был взорван цех по производству боеприпасов "ВМЗ-Сопот". Третий случай - пожар в здании бывшего Института специальной техники 31 мая 2015 года, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов в Иганово. Четвертый случай датируется маем 2020 года - в городе Мыглиж был взорван склад с детонаторами и капсюлями-воспламенителями на заводе "Арсенал-Казанлык".

Во всех расследуемых случаях взрывам предшествовали пожары, целью которых, по версии следствия, было заставить эвакуироваться сотрудников предприятий и складов. Ни в одном из перечисленных случаев пожаров и взрывов прокуратура не обнаружила, что их причиной могла служить техническая неисправность. Предполагается, что время тушения пожаров и были приведены в действие взрывные устройства. Установлено, что активированы они были дистанционно.

Общим во всех этих взрывах является то, что уничтоженная военная продукция принадлежала компании EMCO торговца оружием Эмилиана Гебрева и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики - в Грузию и Украину. По данным расследования группы Bellingcat, взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных.