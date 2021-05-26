Медики СИЗО "Лефортово" запретили обвиняемому в организации убийств бизнесменов бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах, в том числе по видео-конференц-связи. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Михаил Карапетян.

"Врачи СИЗО "Лефортово" на прошлой неделе запретили нашему подзащитному участвовать в следственных действиях, а также в судебных заседаниях, в том числе по видео-конференц-связи. Поэтому после выписки из больницы СИЗО "Матросская тишина" и с момента прибытия в "Лефортово" Фургала никуда не вывозили и он находился в медсанчасти СИЗО "Лефортово" под присмотром врачей, - рассказал собеседник агентства. - В ближайшие дни планируется проведение полного медицинского обследования Сергея Ивановича с применением КТ и с его вывозом в лечебное учреждение департамента здравоохранения города Москвы (в городскую поликлинику)".

По словам защитника, такое решение медиков было связано с состоянием здоровья экс-губернатора и тем, что он прибыл после выписки "в крайне неудовлетворительном состоянии". Он также добавил, что вопрос об участии Фургала в завтрашнем заседании по жалобе на продление срока содержания под стражей "остается открытым". "Его участие будет зависеть от его текущего самочувствия", - резюмировал адвокат.

В апреле сообщалось, что Сергей Фургал заразился в СИЗО коронавирусом. Сам Фургал говорил своим адвокатам, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания COVID-19. В прошлом у Фургала имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию. К тому же старший брат экс-губернатора умер от COVID-19.