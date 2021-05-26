Администрация парка "Музеон" огородила инсталляцию добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" о пропавших и погибших детях. Об этом рассказал ы Facebook координатор отряда Олег Леонов

Олег Леонов / facebook.com

Администрация парка "Музеон" огородила инсталляцию добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" о пропавших и погибших детях. Об этом рассказал ы Facebook координатор отряда Олег Леонов.

Инсталляция была подготовлена к 25 мая, Международному дню пропавших детей. Она состоит из семи железных конструкций, внутри которых по кругу от первого лица написаны истории пропавших "и, к сожалению, погибших детей".

"Да, это тяжёлый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили - не всегда всё может закончиться хорошо. И эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки "18+". Но администрация её огородила. Теперь никто не может попасть внутрь", - рассказал Леонов.

Участники "Лиза Алерт" потребовали снять ограждения и выразили готовность поставить около инсталляции своих добровольцев. "Они будут предупреждать детей прежде, чем те смогут зайти и прочитать эти страшные истории. Но для всех взрослых доступ туда должен быть обязательно", - подчеркнул координатор отряда.