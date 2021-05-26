Государственная Дума приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что аналогичные законы принимаются во всем мире

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная Дума приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изначально запрет предполагалось распространить лишь на участие в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению было предложено распространить эти ограничения на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство.

Для руководства срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников - три года. Причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов судебное решение о причастности не потребуется.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что аналогичные законы принимаются во всем мире. "Страны, которые думают о своем будущем, все эти решения для себя давно определили. Речь о том, что [те], кто входит в экстремистские, террористические организации, не имеют права претендовать на власть, <…> не имеют права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. Если мы действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это все может привести к плохим последствиям", - сказал он, добавив, что "такие организации еще и финансируются из‑за рубежа".