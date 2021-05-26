Посольство Чехии в Москве до конца мая уволит 79 человек из числа российских сотрудников

АГН "Москва" / Мобильный репортер

Посольство Чехии в Москве до конца мая уволит 79 человек из числа российских сотрудников. К числу увольняемых относятся работники "Чешского дома", выполняющего функции культурного центра республики в России.

Как сообщила представитель МИД республики Эва Давидова, это происходит "в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной".

В итоге в обеих дипмиссиях останется по 19 местных сотрудников.

С 1 июня из-за резкого сокращения штата в "Чешском доме" будет прекращена работа гостиницы и ресторана чешской кухни.

РФ и Чехия после выдвинутых Прагой по отношению к России обвинений в связи с инцидентом во Врбетице договорились о приведении в паритетное соответствие штатов своих дипломатических представительств в столицах обеих стран. В каждом из посольств останутся семь дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте служащих. Данное количество персонала может быть увеличено по взаимному согласию сторон.

17 апреля власти Чехии объявили, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов в связи с их связью с российскими спецслужбами. МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

14 мая правительство России объявило Чехию недружественным государством. В документе отмечалось, что теперь на Чехию распространяются положения указа президента РФ от 23 апреля 2021 года N243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".