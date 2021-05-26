Пресс-служба главы и правительства Якутии убрала из своего релиза о вакцинации населения от коронавируса слово "обязательная". Теперь речь в сообщении идет лишь о "массовой" вакцинации, при этом угроза штрафов для работодателей сохранилась.

"Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества", - говорится в отредактированном пресс-релизе.

Главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева, чей комментарий приводится на сайте главы республики, пояснила, что на основании ее постановления от 19 мая работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт, где он может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод.

Игнатьева добавила, что работодатель, среди прочего, "обязан... подать заявку на проведение прививок коллектива", оповестить о предстоящей вакцинации работников под роспись, "проинформировать их о льготах и преференциях в случае иммунизации, если таковые имеются по коллективному договору".

"Работник обязан в выделенное работодателем время явиться в прививочный пункт или выездной вакцинальный пункт, где перед процедурой вакцинации медицинский работник должен предоставить ему разъяснения о преимуществах и эффективности вакцинации, провести опрос, осмотр и, при отсутствии противопоказаний, получить информированное согласие и поставить прививку. В случае отказа от прививки работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа (информированный отказ)", - добавила Игнатьева.

Согласно пресс-релизу якутского Роспотребнадзора, впоследствии удаленному, "прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ N825 от 15.07.1999" (цитата по РИА "Новости").

В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок входит 12 пунктов. В них указаны сельскохозяйственные, строительные работы, лесозаготовка, работы с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и другие.

"Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными, однако, в случае невыполнения их по причине бездействия работодателя и/или работников влекут за собой административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора", - говорилось в удаленном сообщении.

Руководитель организации может отстранить таких работников приказом "на весь период эпидемиологического неблагополучия" либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.