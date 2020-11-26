Марина Малкова / Znak.com Автомобиль Марины Малковой подожгли вечером 23 ноября, на месте происшествия был найден баллон, возможно, аэрозольный. Два очевидца рассказали, что пожар начался под машиной, горели все четыре колеса. Автомобиль восстановлению не подлежит

Марина Малкова / Znak.com

Редакция Znak.com считает, что поджог машины челябинского корреспондента Марины Малковой может быть связан с ее профессиональной деятельностью. Она пишет критические статьи о коррупции и проводит журналистские расследования. Малкова первой назвала терактом взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

Одной из последних резонансных тем, которой занималась журналистка, стало ДТП в Еткульском районе Челябинской области. Днем 5 августа 2019 года водитель Porsche Cayenne на большой скорости наехал на 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и сбежал с места аварии.

Судя по опубликованным кадрам, женщину сбили на большой скорости, протащив не меньше 30 метров от пешеходного перехода. Вскоре после этого в СМИ и соцсетях появилась фотография белого Porsche Cayenne с затертыми номерами с места аварии, однако после сообщения о самом факте ДТП СМИ об аварии почти не писали: в одной из новостей говорилось, что водитель некоторое время был на месте, говорил по телефону, а потом вдруг исчез.

Сообщения об аварии с фото и видео практически сразу появились в группе "Подслушано в Еманжелинске" в соцсети "ВКонтакте", но потом исчезли. В группе УГИБДД по Челябинской области об аварии также ничего не было. Уголовное дело по факту смертельного ДТП возбудили сразу же, и вскоре было установлено, что за рулем автомобиля мог находиться ранее судимый житель Еманжелинска Сергей Афанасьев. Однако на место ДТП через несколько часов после аварии привезли совершенно другого человека - некоего Давида Савнукаева, показания которого были признаны нелогичными.

Настоящего водителя объявили в розыск и задержали лишь в октябре 2019 года, так как сразу после ДТП он улетел в Турцию. Однако сразу после допроса Афанасьева отпустили под обязательство о явке, и никаких показаний он при этом не дал, лишь заявив, что за рулем был не он. 5 августа 2020 года расследование уголовного дела приостановили по пункту 1 части 1 статьи 208 УПК РФ ("Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого").

При этом в машине оказалось множество следов Афанасьева и отсутствие следов подставного водителя, а в деле есть данные биллинга сотового телефона Афанасьева, которые показали, что он был на месте ДТП в тот момент. В статье Малковой говорится, что Сергей Афанасьев - представитель криминального мира, оказывающий при этом содействие органам ФСБ.

Единственным родственником погибшей 80-летней женщины является племянник-инвалид, получивший 300 тыс. рублей от неких лиц, заинтересованных в исходе дела. "После этой публикации на редакцию выходили влиятельные люди, которые пытались узнать, откуда появилась информация, кто является источником, договориться об удалении материала", - сообщили в Znak.com.

Автомобиль Марины Малковой подожгли вечером 23 ноября, на месте происшествия был найден баллон, возможно, аэрозольный. Два очевидца рассказали, что пожар начался под машиной, горели все четыре колеса. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Согласно записи камер, установленных в микрорайоне, за 7-10 минут до инцидента один из возможных поджигателей подходил к подъезду Малковой и что-то рассматривал. Затем этот же человек вместе с другим мужчиной убегал со стороны места происшествия после начала пожара.

"Мы не хотим и не будем никого обвинять без достаточных доказательств и лишь рассматриваем возможные версии случившегося. Мы считаем, что и сами поджигатели, и заказчики преступления должны понести за него ответственность", - заключили коллеги журналистки.