В России обновились максимумы по числу заболевших COVID-19 и умерших за сутки

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Денисов Из больниц за сутки выписано 25 073 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 685 492

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Денисов

В России за последние сутки выявлено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах и 524 умерших. Это максимальные значения с начала пандемии. Всего в стране отмечено 2 187 990 инфицированных и 38 062 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Из больниц за сутки выписано 25 073 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 685 492.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6075 (73)

Санкт-Петербург - 3669 (79)

Московская область - 1022 (22)

Нижегородская область - 453 (15)

Свердловская область - 391 (8)

Архангельская область - 356 (1)

Республика Карелия - 351 (2)

Хабаровский край - 344

Красноярский край - 334 (25)

Воронежская область - 323 (12)

Ростовская область - 315 (16)

Пермский край - 295 (11)

Республика Коми - 285 (10)

Мурманская область - 277 (8)

Иркутская область - 273 (7)

Забайкальский край - 268 (8)

Вологодская область - 263 (9)

Республика Бурятия - 263 (11)

Саратовская область - 248 (5)

Ульяновская область - 248 (7)

Самарская область - 242 (4)

Челябинская область - 241 (10)

Волгоградская область - 239 (5)

Омская область - 238 (14)

Кировская область - 237 (1)

Приморский край - 231 (4)

Республика Крым - 231 (6)

Ставропольский край - 228 (6)

Алтайский край - 224 (10)

Республика Саха (Якутия) - 219 (6)

Ханты-Мансийский автономный округ - 209 (8)

Томская область - 205 (3)

Новгородская область - 203

Ленинградская область - 202 (2)

Тверская область - 201 (1)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 198 (3)

Калининградская область - 189

Ярославская область - 187 (2)

Новосибирская область - 187 (6)

Оренбургская область - 184 (5)

Республика Хакасия - 180 (5)

Псковская область - 178

Тюменская область - 173 (2)

Кемеровская область - 172 (3)

Белгородская область - 171

Краснодарский край - 170 (7)

Пензенская область - 164 (1)

Удмуртская Республика - 162 (2)

Курская область - 157 (3)

Амурская область - 157

Ивановская область - 156 (5)

Тульская область - 153 (3)

Астраханская область - 150 (3)

Калужская область - 144 (1)

Орловская область - 141 (2)

Брянская область - 140 (5)

Костромская область - 139 (2)

Республика Башкортостан - 134 (3)

Владимирская область - 129 (15)

Республика Чувашия - 129 (9)

Сахалинская область - 127

Тамбовская область - 121

Липецкая область - 120 (2)

Рязанская область - 120 (1)

Смоленская область - 119 (1)

Республика Дагестан - 107 (8)

Курганская область - 105

Республика Тыва - 100

Чеченская Республика - 97 (1)

Республика Алтай - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Республика Калмыкия - 89 (4)

Республика Мордовия - 87 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 84

Республика Ингушетия - 82 (1)

Республика Адыгея - 79 (1)

Республика Северная Осетия-Алания - 76

Республика Татарстан - 76

Камчатский край - 75 (2)

Севастополь - 61 (3)

Республика Марий Эл - 50 (1)

Магаданская область - 45

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 4

