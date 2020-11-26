В России обновились максимумы по числу заболевших COVID-19 и умерших за сутки

В России за последние сутки выявлено 25 487 случаев COVID-19 в 85 регионах и 524 умерших. Это максимальные значения с начала пандемии. Всего в стране отмечено 2 187 990 инфицированных и 38 062 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Из больниц за сутки выписано 25 073 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 685 492.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6075 (73)
Санкт-Петербург - 3669 (79)
Московская область - 1022 (22)
Нижегородская область - 453 (15)
Свердловская область - 391 (8)
Архангельская область - 356 (1)
Республика Карелия - 351 (2)
Хабаровский край - 344
Красноярский край - 334 (25)
Воронежская область - 323 (12)
Ростовская область - 315 (16)
Пермский край - 295 (11)
Республика Коми - 285 (10)
Мурманская область - 277 (8)
Иркутская область - 273 (7)
Забайкальский край - 268 (8)
Вологодская область - 263 (9)
Республика Бурятия - 263 (11)
Саратовская область - 248 (5)
Ульяновская область - 248 (7)
Самарская область - 242 (4)
Челябинская область - 241 (10)
Волгоградская область - 239 (5)
Омская область - 238 (14)
Кировская область - 237 (1)
Приморский край - 231 (4)
Республика Крым - 231 (6)
Ставропольский край - 228 (6)
Алтайский край - 224 (10)
Республика Саха (Якутия) - 219 (6)
Ханты-Мансийский автономный округ - 209 (8)
Томская область - 205 (3)
Новгородская область - 203
Ленинградская область - 202 (2)
Тверская область - 201 (1)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 198 (3)
Калининградская область - 189
Ярославская область - 187 (2)
Новосибирская область - 187 (6)
Оренбургская область - 184 (5)
Республика Хакасия - 180 (5)
Псковская область - 178
Тюменская область - 173 (2)
Кемеровская область - 172 (3)
Белгородская область - 171
Краснодарский край - 170 (7)
Пензенская область - 164 (1)
Удмуртская Республика - 162 (2)
Курская область - 157 (3)
Амурская область - 157
Ивановская область - 156 (5)
Тульская область - 153 (3)
Астраханская область - 150 (3)
Калужская область - 144 (1)
Орловская область - 141 (2)
Брянская область - 140 (5)
Костромская область - 139 (2)
Республика Башкортостан - 134 (3)
Владимирская область - 129 (15)
Республика Чувашия - 129 (9)
Сахалинская область - 127
Тамбовская область - 121
Липецкая область - 120 (2)
Рязанская область - 120 (1)
Смоленская область - 119 (1)
Республика Дагестан - 107 (8)
Курганская область - 105
Республика Тыва - 100
Чеченская Республика - 97 (1)
Республика Алтай - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)
Республика Калмыкия - 89 (4)
Республика Мордовия - 87 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Республика Ингушетия - 82 (1)
Республика Адыгея - 79 (1)
Республика Северная Осетия-Алания - 76
Республика Татарстан - 76
Камчатский край - 75 (2)
Севастополь - 61 (3)
Республика Марий Эл - 50 (1)
Магаданская область - 45
Еврейская автономная область - 28
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 4