ВСЕ ФОТО В Москве действие ограничительных мер продлили до 15 января

АГН Москва / Андрей Никеричев Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января ограничения, срок действия которых истекает 29 ноября

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Согласно указу, москвичи старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома, предприятия и организации - обеспечить дистанционный режим работы как минимум 30% персонала, детские досуговые учреждения останутся закрытыми

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января ограничения, срок действия которых истекает 29 ноября. Согласно указу, москвичи старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома, предприятия и организации - обеспечить дистанционный режим работы как минимум 30% персонала, детские досуговые учреждения останутся закрытыми.

Кроме того, сохраняется дистанционный режим обучения для студентов с блокировкой их транспортных карт, запрет на ночную работу развлекательных заведений, система чек-инов в компаниях, обслуживающих граждан, 25-процентная заполняемость театров и кинозалов.

Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. За прошлую неделю число выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%. По словам мэра, сейчас "происходит постепенное сглаживание динамики роста", но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости еще рано, нагрузка на систему остается очень высокой.

"Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением", - сообщил Собянин на своем сайте. Он добавил, что эти меры помогают избежать "самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии" с тотальным локдауном.