Следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова. Обоим задержанным предъявлено обвинение, меру пресечения для них выберет суд, сообщается на сайте Следственного комитета.

"В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение. <...> Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая", - уточнили в СК.

Ранее следователи признали потерпевшими вдову и дочь актера Алексея Баталова Гитану Леонтьенко и Марию Баталову. По версии следствия, они лишились мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, доли в четырехкомнатной квартире, а также потеряли крупную сумму денег.

Телеканал "Россия 1" сообщил, что дочь и вдова Баталова написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Дрожжиной и Цивина, которые обманным путем получили доверенности на всю недвижимость актера.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года. Цивин тогда сообщил РБК , что договор пожизненного содержания на часть недвижимого имущества, принадлежащего Марии Баталовой, был оформлен на Дрожжину по просьбе жены Баталова. После этого Дрожжина написала завещание на имя Марии Баталовой.

"Таким образом, если бы с Натальей Дрожжиной что-то случилось, никто бы не смог отторгнуть это имущество, кроме как сама Мария Алексеевна. Здесь Баталова защищена со всех сторон", - заявил Цивин.