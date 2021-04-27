Общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом

АГН "Москва" / Софья Сандурская

Общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минздрава.

"Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации - 17,9% рост показателя общей смертности, до 14,5 на 1 000 [человек] населения (в 2019 году - 12,3 на 1 000 человек населения). 2 124,5 тыс. человек - число умерших, увеличилось на 323,8 тыс. человек", - говорится в отчете.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что большую долю в приросте смертности составили летальные исходы от коронавируса. В Минздраве также сообщили, что в 2020 году в стране почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни - до 71,5 года.

"За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом - 73,34 года). Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие", - следует из отчета.

При этом общая заболеваемость жителей РФ в прошлом году уменьшилась на 5,3%: в 2019 году этот показатель составлял 164 899,4, а в 2020 году - 156 173,3. При этом в 2020 году по сравнению с 2019 годом общая заболеваемость по классу болезней органов дыхания выросла на 2,7%. Общая же заболеваемость населения болезнями системы кровообращения снизилась на 6,7%, а по новообразованиям - на 5,3%.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения РФ по итогам 2020 года снизилась на 28%, а среди россиян старше 15 лет - на 21,5%: в отчете это связывают с принятием ряда антитабачных мер. "Задачи на 2021 год: продолжение работы по открытию центров общественного здоровья и медицинской профилактики в субъектах Российской Федерации; разработка проектов нормативных актов: по реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу; по утверждению Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", - отмечается в отчете.

Ранее газета The New York Times опубликовало исследование, согласно которому Россия стала лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Официально число погибших от коронавируса в стране составляет 102 649 человек. Однако с апреля по декабрь 2020 года умерло как минимум на 362 тыс. человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике. Смертность в России в прошлом году, по данным издания, увеличилась на 28% по сравнению с обычным показателем. На втором месте оказалась Испания - рост на 23%, на третьем Италия - рост на 19%. Великобритания и США заняли четвертое место с приростом по 17%. Наименьшая динамика отмечалась в Германии (3%).