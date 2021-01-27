Арбитражный суд Москвы проведет проверку из-за грубого скрытого послания в определениях судьи

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Арбитражный суд Москвы начал проверку из-за "грубой фразы с эротическим подтекстом", встречающейся в определениях одной из судей и выполненной белым цветом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для проверки стали шесть определений судьи Екатерины Игнатовой, некоторые из них заканчивались подписью "письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)". Фраза выполнена белым цветом - ее не видно в оригинальном документе, однако она выделяется при копировании текста. Как пишет "Медиазона", эта фраза встречается еще в шести документах судьи Игнатовой. "Будут приняты меры, если информация подтвердится", - сообщили в пресс-службе суда.

По сведениям Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", фраза присутствует сразу в нескольких актах по банкротным делам, а ее автором является помощница Игнатовой. "Все документы подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) и любое внесение изменений в них будет существенным нарушением. Так что "письку сосите" уже стало решением, вступившим в законную силу", - пишет канал.

Определение относится к процессу по банкротству строительной компании "Урбан Групп" из Подмосковья. В 2018 году ее признали несостоятельной, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности. Судья Игнатова оставила его обращение без движения, посчитав, что он не предоставил необходимые документы. Сейчас на сайте Арбитражного суда этих документов нет.