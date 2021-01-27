Организация "Репортеры без границ" (RSF, РБГ) осудила "абсолютно несоразмерный уровень" преследования журналистов, освещающих протесты сторонников Алексея Навального, и призвала Евросоюз к введению новых персональных санкций против виновных в злоупотреблениях, говорится в заявлении организации.

Полиция пыталась запугать журналистов еще перед митингами, а непосредственно в ходе демонстраций 23 января жертвами произвольных задержаний и полицейского насилия стали более 50 журналистов, отмечает RSF со ссылкой на собственные данные, информацию "ОВД-Инфо", Профсоюза журналистов и работников СМИ России.

Исключения не делались даже для репортеров в жилетках и с нарукавными повязками "Пресса", которых можно было легко идентифицировать. RSF назвала это "репрессивными действиями исключительного размаха", нацеленными на то, чтобы помешать журналистам осветить "движение в поддержку противника режима".

Так, полиция отключила электричество в квартире, откуда телеканал "Дождь" вел прямую трансляцию московского митинга. Корреспондент канала Алексей Коростелев и оператор Сергей Новиков были задержаны под предлогом проверки их личностей. Еще одного сотрудника телеканала Эдуарда Бурмистрова задержали в Петербурге несмотря на желтый жилет и пресс-карту на шее.

В Москве и Петербурге силовики избили корреспондентку The Insider Веру Рябицкую, журналистку "Новой газеты" Елизавету Кирпанову, Екатерину Гробман из Vtimes, Кристину Сафонову из "Медузы". Ее коллегу Евгения Фельдмана полицейский примерно полминуты держал за шею. Фотокору "Новой газеты" Виктории Одиссоновой разбили дубинкой объектив. Против репортера Telegram-канала "Avtozak Live" Никиты Ступина применили электрошокер.

"РБГ призывает российские власти положить конец этому вопиющему воспрепятствованию праву на информирование и призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро осудить это насилие и произвольные аресты, а также призывает Европейский Союз принять новые персональные санкции против тех, кто виновен в этих злоупотреблениях", - заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержаниях журналистов, освещавших акции протеста, заявил, что в некоторых ситуациях "само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов".

"Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально. В этой ситуации методично отличать журналистов от не журналистов, наверно, очень тяжело", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что не читает странным отсутствие уголовных дел в отношении силовиков за грубые действия. "Почему вы считаете, что это требует дела? Это требует, как минимум, служебного разбирательства, что и происходит. Они же не участвовали в несанкционированной акции. Они выполняли свою работу, пытаясь спасти город от агрессивных этих молодчиков", - заявил Песков.

По его словам, руководство полиции и ОМОНа "моментально" отреагировали на необоснованную грубость своих сотрудников, в отношении этих полицейских якобы ведется служебное расследование.