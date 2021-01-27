С 27 января перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу становится рекомендацией, а не обязательным требованием

AllaSerebrina / DepositPhotos Отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и т.д

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительном смягчении коронавирусных ограничений. С 27 января перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу становится рекомендацией, а не обязательным требованием, сообщается в блоге градоначальника.

Решение возвращать работников в офисы или сохранить удаленку остается за руководителями. Также отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и т.д. При этом сохраняются требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки. Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает улучшаться. На прошлой неделе число новых случаев инфицирования не превышало 2-3 тысяч в день. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня 2020 года свободно более 50% коек.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь - наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - отметил мэр. При этом он заключил, что "борьба пока не закончена", и вероятность заражения коронавирусом "хоть и уменьшилась, но все еще существует".

25 января президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, и это позволяет "аккуратно" снимать ограничения. Отдельно он поблагодарил московские власти, а также учащихся и преподавателей медицинских вузов.

В то же время эпидемиологи и оперштаб пугают, что после масштабных акций протеста 23 января число инфицированных может возрасти. Столичный оперштаб заявил, что на митинг на Пушкинской площади пришли 19 человек с коронавирусом, подключенных к системе "Социальный мониторинг" и нарушивших режим самоизоляции.

По данным на 26 января, в России за сутки был выявлен 18 241 случай коронавруса, 564 человека скончались. Выписались 23 798 пациентов. Общее число заболевших в стране составляет 3 756 931 человек, 70 482 скончались, 3 174 561 выздоровел.