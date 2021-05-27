Французские чиновники проверяют версию о причастности российских властей к информационной кампании, направленной на подрыв доверия к вакцине Pfizer от коронавируса. За попыткой распространить дезинформацию стоит, в частности, Юлия Серебрянская. Она торговала просроченными средствами от импотенции, а также участвовала в изготовлении роликов, агитировавших голосовать за Владимира Путина на выборах, передает радио "Свобода"*.

Во Франции и Германии 24 мая несколько популярных блогеров рассказали у себя в соцсетях о том, как получили по электронной почте предложение опубликовать за деньги информацию о смертельных случаях в результате применения вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Ложные сообщения о том, что Pfizer вызывает в три раза больше смертельных случаев, чем вакцина AstraZeneca, авторам постов предлагали замаскировать под собственное мнение.

По словам официального представителя французской разведки, власти страны проверяют версию о "российском следе". Как выяснило радио "Свобода"*, за маркетинговым агентством, которое рассылало предложения о размещении такой "нативной антирекламы", стоит целая сеть связанных с Россией компаний. В их портфолио - подозрения в рассылке фишинговых сообщений с вредоносным ПО, продажа препаратов сомнительной эффективности через интернет, а их руководителями и владельцами были и в ряде случаев остаются брат и сестра, дети советского инженера из Новосибирска.

Сестру зовут Юлия Серебрянская. Она - частая гостья и автор прокремлевских СМИ, сотрудничала с "Единой Россией", а сейчас позиционирует себя как защитницу интересов россиян за рубежом и промоутера русской культуры в других странах.

Серебрянская руководит и владеет созданной в 2016 году компанией 2WTrade, зарегистрированной в Москве. На сайте 2WTrade говорится, что фирма занимается торговлей через интернет. При этом на одной из страниц компании в Facebook клиенты жалуются на то, что получили просроченные таблетки от импотенции "Молот Тора", что средства для похудения приводят к набору веса, а упаковка с ягодами годжи вовсе не дошла до адресата. Разгневанные пользователи называют 2WTrade "аферой", практически все клиенты фирмы - из Индии, Пакистана, Чили и других развивающихся стран.

Юлия Серебрянская училась в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) на факультете прикладной математики и информатики, одновременно подрабатывая на ВГТРК "Новосибирск". После окончания вуза она переехала в Москву, где продолжила телевизионную карьеру - на телеканале "Московия", НТВ и Первом канале.

В 2013 году Юлия Серебрянская переехала в США "по семейным обстоятельствам". Там она провела около двух лет, после чего вернулась на родину. В 2017 году она учредила движение "Русская инициатива".

Радио "Свобода"* отмечает, что в 2014 году в США побывали сотрудницы связанного с "поваром Путина" Евгением Пригожиным "Агентства интернет-расследований" Анна Богачева и Александра Крылова. Они, по данным Минюста США, собирали данные для будущих операций "фабрики троллей" во время американских президентских выборов 2016 года. Однако радиостанции не удалось установить, есть ли связь между деятельностью Юлии Серебрянской и "Агентства интернет-расследований".

Когда французским и немецким блогерам поступило предложение разместить сюжеты о том, что вакцина против COVID-19 компании Pfizer потенциально опасна, им предлагалось сослаться среди прочего на материал французской газеты Le Monde с выдержками из документов Европейского медицинского агентства, якобы украденными хакерами и размещенными в дарк вебе.

Как выяснили журналисты французского расследовательского проекта Fact&Furious, предложение исходило от рекламного агентства Fazze со штаб-квартирой в Лондоне. Fazze входит в структуру другого агентства, AdNow International. Несмотря на то что эта компания зарегистрирована в Великобритании, она непосредственно связана с одноименным рекламным агентством из российского Новосибирска.

В социальной сети LinkedIn до сегодняшнего дня можно найти аккаунт главы компании Fazze. Он обозначен как Вячеслав У. (27 мая аккаунт был удален, однако осталась его сохраненная копия). В действительности это Вячеслав Усольцев (в Facebook он называет себя Slava Ussolini). Предыдущие места работы Усольцева - новосибирские агентства Brand.ad и одноименное английскому AdNow.com.

Руководителем же русских "Эднау" и "Эднау ИНК" до 2018 года была именно Юлия Серебрянская. С английским AdNow LLP, а значит и Fazze, ее связывает человек по имени Станислав Фесенко: там он является обладателем права как минимум на 75% излишков активов, но и в России на человека с таким же именем зарегистрировано много фирм схожего профиля, в том числе с адресом на Варшавском шоссе, там же, где зарегистрирована 2WTrade Серебрянской.

Юлия Серебрянская встречается с известными российскими музыкантами, художниками и писателями, но не только. Она взяла интервью про вакцину "Спутник V" у политолога Марата Баширова, бывшего и.о. председателя Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики. "Это мягкая сила. Мы не прячем эту вакцину - мы ее даем на тестирование в другие страны. Это говорит о том, что Россия - мировой лидер, который берет на себя ответственность в таких сложных ситуациях", - говорил Юлии Серебрянской Баширов, попавший в июле 2014 года под санкции ЕС в связи с войной на востоке Украины.

В биографии Серебрянской есть и другие вехи, которые косвенно указывают на ее сотрудничество с российскими властями, в том числе в качестве возможного "спойлера" оппозиции. Бывшая совладелица компании AdNow, рассылавшей блогерам предложения публиковать негативные отзывы о вакцине Pfizer, в 2007 году стала работать в предвыборном штабе Дмитрия Медведева, а затем возглавила отдел рекламы в политическом департаменте "Единой России". Как следует из биографической справки на сайте fedpress.ru, в 2008 году Серебрянская продюсировала предвыборные ролики для президентской кампании Владимира Путина. В 2019 году она решила участвовать в выборах в Московскую городскую думу в качестве "самовыдвиженца", но не смогла собрать достаточного количества подписей.

"Получив отказ, Серебрянская признавать поражение отказалась, свалив вину за свой собственный провал на Мосгоризбирком. Теперь она создает шумиху в прессе и социальных сетях и посещает оппозиционные митинги, невзирая на партбилет "Единой России", - писало об этой истории издание Pravda.ru.

Через LinkedIn сотрудника AdNow Вячеслава Усольцева радио "Свобода"* удалось выйти еще на одну компанию со схожим профилем деятельности, Brand.ad, и выяснить, что ее владельцем является Михаил Александрович Серебрянский, предполагаемый брат Юлии.

Если же набрать в любой из поисковых систем словосочетание "AnnGames мошенники", можно подробнее узнать еще об одной сфере деятельности компаний, связанных с Fazze, AdNow, а также братом и сестрой Серебрянскими. Это массовая рассылка фишинговых писем.

"Периодически людям приходят СМС от некого AnnGames с сообщением о начислении средств. Обычно текст СМС выглядит следующим образом: "Вы получили БОНУС 100000р на Игры! Игра 50р", "Пополнение на 17270 руб успешно". В конце сообщения указана ссылка на сайт под доменом angms.ru и предложение перейти туда. Делать этого конечно же нельзя, даже с целью ознакомиться. При переходе на домен angms.ru в лучшем случае вам могут предложить подписаться на уведомления. Если вы подпишетесь, вам будут присылать предложения на мошеннические сайты, начиная от казино и заканчивая сайтами-взломщиками. Также, перейдя на angms.ru, можно столкнуться с еще большими проблемами. В первую очередь это вредоносный код и вирусы, которые быстро установятся на телефон, взломают устройство и украдут все ваши данные, включая банковские". Остерегайтесь подобных СМС, это мошенники, которых желательно заблокировать, чтобы больше не получать от них сообщения", - говорится о таких письмах на одном из сайтов, посвященных заработку в интернете.

Как следует из британского реестра компаний, AnnGames - это прежнее название фирмы Mottogeek. Ее директором является британец Эван Толладэй, он же - руководитель британской AdNow LLP. Бывшим директором AnnGames в реестре указан житель Новосибирска Максим Мухортов, а совладельцем - упомянутый выше Станислав Фесенко из структур, связанных с "Эднау".