Олег Ситников

Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ / YouTube По информации источников Znak.com, "Роснефтегаз" поставлял в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью. Товар шел во Владивосток, откуда направлялся в страны Азии. Покупатели пожаловались на низкое качество топлива в правоохранительные органы, и скандал вышел на международный уровень

Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ / YouTube

В четверг сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии из ОМОН "Север" проводят обыски и выемки документов в офисе "Корпорации Роснефтегаз" в Новом Уренгое (ЯНАО), пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ямала. Оперативные мероприятия проводятся с целью выявления информации по поставкам владельцем компании Олегом Ситниковым контрафактного топлива и случаев мошенничества по поставках топлива железной дорогой.

Углеводороды, поставляемые фирмой Ситникова, по данным правоохранительных органов не соответствуют стандартам топлива в РФ. Также, по версии следствия, бизнесмен намеренно фальсифицировал железнодорожные накладные для того, чтобы не платить РЖД по тарифу за провоз топлива.

По информации источников Znak.com, "Роснефтегаз" поставлял в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью. Товар шел во Владивосток, откуда направлялся в страны Азии. Покупатели пожаловались на низкое качество топлива в правоохранительные органы, и скандал вышел на международный уровень.

69-летний ямальский бизнесмен Олег Ситников проходит обвиняемым как минимум по двум уголовным делам. В первом деле он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере) и п. "б" части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В деле пять эпизодов.

Ему вменяют неуплату налогов на 800 млн рублей, из которых Ситников как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн рублей. Второе дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Речь идет об обвинении Ситникова в незаконном предпринимательстве на сумму около 2,3 млрд рублей. Дело было возбуждено в октябре 2017 года, а его расследование контролировал начальник СУ окружного управления МВД по ЯНАО.

Позже сумма дохода, полученного, по мнению следствия, незаконным путем, выросла до 2,5 млрд рублей, но далее была пересчитана и теперь опять составляет 2,3 млрд рублей.

В конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции.

По неофициальным данным, дела Олега Ситникова взял под личный контроль начальник управления ФСБ по Тюменской области Игорь Николаев.

Рейдерские атаки "прокурорской мафии"

Глава "Корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников в ходе Восточного экономического форума 2019 года рассказал президенту РФ Владимиру Путину об экологических проблемах Ямала. А в декабре 2020 года Ситников стал советником главы партии "Россия без коррупции" в Уральском федеральном округе. Лидером этой партии является племянник президента России Роман Путин.

Как отмечало ROSNG.ru, с 2005 года бизнес Олега Ситникова подвергается рейдерским атакам, а сам он пережил четыре покушения. В результате одного нападения коммерсант получил девятнадцать ножевых ранений, потерял почти три литра крови и провел трое суток в реанимации.

Олег Ситников также стал единственным в России бизнесменом, который сумел добиться проверки прокурора субъекта по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности).

Сам Олег Ситников считает, что "отжать" у него бизнес в течение многих лет пытается "прокурорская мафия", а руководил злоумышленниками Александр Герасименко, занимавший ранее должность прокурора ЯНАО.

На компанию обрушились сотни проверок, обыски, аресты имущества, счетов, изъятие документации, запугивание полицией сотрудников предприятия. Летом 2017 года были арестованы баржи Олега Ситникова, из которых был построен мост через реку Пур. Через несколько месяцев суд вынесет решение, что арест барж был произведен незаконно, но к тому времени мост уже был разобран, а баржи угнаны за сотни километров от места, где работала переправа, а потом умышленно затоплены.

В то же время на контакт с Олегом Ситниковым вышел сын бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова - Максим Ветюгов, который предложил "разрулить конфликт" с властями. За свои услуги "решала" потребовал небольшую долю в компании. Ситников пошел на сделку.

В августе 2017 года Максим Ветюгов стал "партнером" Олега Ситникова по бизнесу. Для этого была оформлена сделка о покупке Ветюговым 5,66% долей "Роснефтегаза". В дальнейшем Ветюгов, "используя поддельные документы и, по всей видимости, запугав или подкупив бывших сотрудников корпорации", произвел смену директора предприятия и начал по поддельным сделкам перекидывать активы компании на другие фирмы, писало агентство "ЯмалПро".

Затем Ветюгов и его сообщники решили вывести основателя и владельца корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова из состава учредителей. Для этого они на основании решения фиктивного директора корпорации некоего Рязанцева "размыли" уставной капитал, и тем самым уменьшили долю Ситникова в уставном фонде до мизерного значения (со 100% до 0, 1%).

Олегу Ситникову удалось добиться возбуждения следственными органами МВД уголовного дела по факту "мошеннических действий группы лиц по покушению на хищение путем обмана объектов недвижимости" и сохранить контроль над корпорацией.

20 мая 2021 года, буквально за несколько дней до появления сотрудников ФСБ в офисе "Роснефтегаза", в "Российской газете" вышла комплементарная статья, посвященная Олегу Ситникову. В ней он назван одним из создателей города Новый Уренгой и сторонником коренных инновационных преобразований в топливном секторе российской экономики.

"Вероятно, что главным источником энергии в XXI веке станет вода. При температуре свыше 1500 градусов по Цельсию она распадается на водород и кислород, - приводила газета рассуждения Ситникова. - Говоря простыми словами, первый элемент горит, а второй поддерживает его горение. Сейчас мы занимаемся доработкой этой технологии на двух экспериментальных установках. Конечно, сделать такое непросто. Но я думаю, мы близки к цели. В топях и болотах ЯНАО спрятаны триллионы кубометров газа, растворенного в воде. Плазменная технология позволяет осуществить прямой синтеза метанола и получение водорода оттуда без применения дорогостоящих катализаторов и энергоемкого технологического процесса. Все это реальные научные разработки - учтите, главным советником корпорации по этому проекту с 2010 года был легендарный ученый, академик Иван Иванович Нестеров".

В 2009 году Олег Ситников получил благодарность за вклад в развитие газомоторного рынка России. "Уже тогда он занимался разработками в этой сфере, несмотря на все сложности первопроходца и огромное сопротивление, в том числе со стороны некоторых чиновников. Как признался бизнесмен, именно объявленный руководством страны курс на "газовую революцию" в 2013 году воодушевил его на работу в этом направлении", - написала "Российская газета".