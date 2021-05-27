Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии в нескольких городах России

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав До сих пор единственным фигурантом дела о перекрытии дорог на митинге 23 января был секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов

АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского районного суда

Силовики с утра в четверг пришли с обысками к активистам Либертарианской партии в Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Известно как минимум о шести обысках. В Москве пришли члену Федерального комитета Либертарианской партии России Игорю Ефремову, а также в квартиру, которую снимал бывший пресс-секретарь партии Александр Гуд, уехавший из России.

В этой квартире находится активистка ЛПР Роза Подзнякова. Полиция не менее получаса ломилась туда, но затем уехала. Председатель движения "Гражданское общество" Михаил Светов сообщил в Twitter, что у Ефремова изъяли всю технику и составили на него протокол, после чего повезут на допрос.

Координатор "Открытки" Татьяна Усманова сообщила в Telegram-канале, что обыски у Ефремова и других активистов проходят в рамках дела о перекрытии дорог на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального. Обыск также прошел у членов ЛПР Всеволода Осипова и Антона Овчарова. Осипов задержан, его отвезли в Главное следственное управление по Москве.

Зампредседателя ЛПР Иван Чинаров рассказал "МБХ медиа", что силовики пришли к его родителям. Один из полицейских с телефона мамы Чинарова предложил активисту поговорить "по-мужски" и сдать телефон. Силовик угрожал, что у матери Чинарова изымут всю технику, "она опоздает на работу, ее уволят и все в таком духе".

В Красноярске провели обыск у активиста Ильи Даниленко. "Искали сами не знали что, изъяли разные агитки, которые нашли в доме. Всё было корректно: нашли двух соседей в качестве понятых, бардак не устроили, технику не изымали", - пишет Даниленко. При этом у одного из понятых те же имя и фамилия, что у хозяина квартиры, а второй "был отставным ментом", отметил Даниленко.

По его словам, силовики искали еще одного либертарианца Александра Разина, который указал данный адрес как свой. "Всего на данный момент задержано уже 6 человек. Это самая масштабная спецоперация против либертарианцев за всю историю ЛПР", - сообщил Михаил Светов. Усманова также упоминала обыск в Санкт-Петербурге, но без подробностей.

До сих пор единственным фигурантом дела о перекрытии дорог на митинге 23 января был секретарь красноярского отделения Либертарианской партии Глеб Марьясов. В конце февраля Тверской районный суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Потерпевшими по делу признаны ГУПы "Московский метрополитен" и "Мосгортранс". Суммы ущерба составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно.

Представитель метрополитена на допросе заявил, что сумма ущерба складывается из оплаты труда работников, вызванных на службу в выходной день. По его словам, протестующие умышленно блокировали объекты транспортной инфраструктуры, что создало угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, уничтожения или повреждения имущества метрополитена.

Сама угроза, по словам представителя метро, выражалась в "значительном увеличении пассажиропотока на станциях", так как участники акции "осуществляли создание толпы". При этом он не смог уточнить, были ли выявлены факты повреждения имущества и причинения вреда здоровью граждан.

Представитель "Мосгортранса" со своей стороны заявил, что перекрытие улиц из-за несогласованной акции привело к задержке движения на маршрутах, невозможности надлежащим образом оказывать услуги по перевозке пассажиров и невыполнению плановых рейсов. Имя Алексея Навального в протоколе допроса почему-то взято в кавычки.

Согласно документу, сумма ущерба складывается из "количества невыполненных рейсов, умноженных на расчетный тариф одного машино-часа работы, потери по машино-часам, расходы на обеспечение транспортного обслуживания, выплаты водителям, а также предоставление подвижного состава для охраны общественного порядка".