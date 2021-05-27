Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил в последнюю очередь лечить жителей республики, которые отказались делать прививку от коронавируса. Такую инициативу он озвучил на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Видеозапись с предложением появилась на странице Кадырова в соцсети "ВКонтакте".

"Если человеку что-то непонятно, пусть обращается к участковому врачу или имаму, которые ответят на все его вопросы. Если он и тогда не согласен на прививку, то он должен получить медицинскую помощь в последнюю очередь. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода", - сказал он.

Кадыров отметил, что кампания по прививкам проходит пассивно. Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте в России по вакцинации, а Чечня - на 4-м месте в округе. Как рассказал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, в двух селах Ачхой-Мартановского района запущен пилотный проект, в рамках которого жителям Чечни на встречах будут рассказывать о необходимости вакцинации, а специальные комиссии в том числе с участием духовенства будут проводить подворные обходы.

Как пишет Кавказский узел, глава Чечни посетовал на противодействие кампании по вакцинации в соцсетях. "Находятся "горе-эксперты" по ковид, которые препятствуют проведению прививочной кампании, распространяя в соцсетях некие теории заговора вокруг вакцин. Больше всего удивляет, что большинство жителей идет у них на поводу, пересылая этот бред дальше по своим группам", - сказал Кадыров.

По его словам, из-за массовых отказов от вакцинации Чечню может затронуть третья волна пандемии, и больницы могут не справиться с наплывом пациентов. "Я обращаюсь непосредственно к тем жителям Чеченской Республики, кто против прививок. Необходимо понимать, что в случае третьей волны заболеваемости пострадают прежде всего ваши близкие люди, ведь вы, непривитые, потенциальные переносчики инфекции! Не хотелось бы, чтобы мы испытывали нехватку койко-мест от наплыва больных!" - отметил Кадыров.

Вакцинация от коронавируса идет довольно медленно даже в Москве, где формально нет недостатка в вакцине: по данным СМИ, темпы вакцинации москвичей от коронавируса не только не выросли, но и значительно снизились. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что в среднем в Москве вакцинируется 8-10 тысяч человек в сутки начиная с начала марта. По другим данным, к 20 мая численность ежедневно вакцинированных значительно упала, и для того, чтобы привить 60% населения к осени, как того требует в том числе президент РФ Владимир Путин, нужно увеличить численность вакцинируемых на порядок - до 60 тысяч в день и более.

Одной из основных причин снижения темпов вакцинации стало равнодушие большинства москвичей к прививке: горожане не доверяют властям и одновременно с этим слишком верят пропаганде, согласно которой Россия победила коронавирус и смысла в уколе по большому счету нет. К тому же еще до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными.

25 мая стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев потребовал принципиально увеличить темпы вакцинации населения в республике и поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации. Впоследствии пресс-служба главы и правительства Якутии убрала из своего релиза о вакцинации слово "обязательная". Теперь речь в сообщении идет лишь о "массовой" вакцинации, при этом сохранилась угроза штрафов для работодателей за необеспечение вакцинации сотрудников.